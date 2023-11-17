77歲的士司機空手入白刃擊退刀匪　警秀茂坪拘47歲越南漢起獲刀鋒

本周二（14日）網上瘋傳車cam片段，拍到一名的士司機駕車期間遭假扮乘客的賊人以利刀架頸打劫，成功以「空手入白刃」擊退刀匪，賊人跳車逃去。遇劫77歲的士司機昨日（16日）報案，警方今早（17日）於秀茂坪一公屋單位內，拘捕持有擔保書的47歲越南籍男子，有人承認因經濟困難而單獨犯案，他涉嫌企圖搶劫被扣查，警方亦檢獲案發糾纏時被事主折斷的利刀刀鋒。



一名的士司機在本周一（13日）晚上遭一名越南籍男子持刀行劫，他反抗下力保不失，糾纏期間導致涉案刀被折斷，警方起回約20厘米長的刀鋒。（任葆穎攝）

涉案的77歲的士司機遇劫後手部受傷，與親友商議後昨日（16日）到秀茂坪警署報案。秀茂坪警區重案組第二隊主管譚浩然表示，警方接報後隨即分析受害人的行車記錄儀，並進行大範圍閉路電視分析和情報收集，證實事主在本周一（13日）晚上約6時半，於旺角廣東道一帶接載疑犯，對方當時欲前往秀茂坪。

當的士接近目的地時，疑犯多次改變其目的地，最後在秀茂坪曉光街要求受害人停車及亮刀指嚇事主企圖搶劫，但受害人臨危不亂，試圖阻止被捕人並奪去對方的刀和高聲呼救，疑犯隨即跳車逃走。

譚浩然續稱，秀茂坪警區刑事部探員在事主報案後，已成功鎖定疑犯身份，並於其經常出沒的地點進行埋伏，相信對方匿藏在秀茂坪一公屋單位內，至今早成功拘捕疑犯；經初步調查，有人承認因經濟困難而犯案，且屬單獨犯案，目前正被扣查。

行動期間，警員成功搜獲案發當日疑犯的衣着，並在其隨身物品中搜出一把長約30厘米的刀，相信是疑犯事敗後於秀茂坪一帶的日用品店購買，不排除用作下一次犯案用。譚浩然強調，「搶劫罪」如被定罪，最高可被判終身監禁，呼籲司機應見疑即報，遇上劫案則應「閃避求」，警方將很快到場處理。

秀茂坪警區情報組主管張莉認為，今次破案的關鍵之一是獲得事主的協助和提供其行車紀錄儀協助警方調查，呼籲市民如目擊、或透過行車紀錄儀拍攝到可疑事件，亦可盡快通知警方，做到攜手滅罪。

另外她透露，東九龍總區最近為「泓鏡計劃」（Project Carcam）開設相關Facebook網站，除上載涉及車輛的最新犯案趨勢和相關防罪資訊，計劃亦鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀，並在警方登記的泊車位置停泊，協助警方保存或提供拍攝到的罪案影像，以補完固定閉路電視的不足，協助警方調查罪案。