珍惜生命｜中年婦港鐵大圍站企圖跳軌　遭列車撞倒反彈月台昏迷

今（17日）晚8時許，一名女子在港鐵大圍站往羅湖及落馬洲方向月台企圖跳軌，被駛至列車車頭撞倒，她反彈回月台，據悉沒有表面傷痕，但陷入昏迷，其後由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救。據了解，女事主姓秦（51歲），警方在場檢獲遺書，獲悉她受金錢問題困擾，將案件列作「企圖自殺」處理。網上圖片可見，有警員照料一名倒地人士，大批搭客聚集月台。受事故影響，列車服務受阻約半小時。



據網上圖片可見，有警員照料一名倒地人士。（網上圖片）

港鐵發言人稱，晚上7時59分涉事列車入站期間，車長見到有乘客進入路軌範圍，於是即時停車，月台上職員亦有按動緊急掣，防止其他列車進出車站，同時通知車務控制中心報警及通知救護到場協助；月台閉路電視片段拍到涉事女乘客在列車進入月台期間，嘗試自行進入路軌範圍，並與列車發生碰撞，其後跌倒在月台上，之後已送院治理。事故處理期間，東鐵線來往羅湖及落馬洲方向列車需使用其他月台繼續服務，列車服務於晚上約8時28分回復正常。

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