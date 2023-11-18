警旺角大規模反黑拘46人　檢獲大批證物包括逾$11萬色情光碟

旺角警區反三合會行動組、重案組、刑事調查隊、特別職務隊、牌照課及西九龍總區機動部隊人員一連兩日（16日至17日）展開代號「疾響」反罪惡行動，大規模堵截三合會收入來源、遏止青少年犯罪活動及打擊街頭暴力，拘捕46人。



警方拘捕多人。（警方提供）

警員突擊搜查旺角區內13個住宅及商業單位，搗破10個懷疑非法釣魚機賭場、1個懷疑毒窟、1個懷疑賣淫場所及1個懷疑色情光碟分銷中心。另外，警員突擊巡查區內13個處所，包括遊戲機中心、桌球室、麻雀館及夜總會。

行動中，警員共拘捕30名男子及16名女子，其中5人為內地人，46人年齡介乎20至64歲，他們涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」、「吸食危險藥物」、「管理賣淫場所」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發布用途」、「未能出示身份證明文件」、「逾期居留」及「被通緝人士」等。

警員在行動中共檢獲59部釣魚機、約7,000元賭款、市值約11.5萬元的約3,800隻色情光碟及總值約3,000元的懷疑毒品，包括可卡因、海洛英及冰毒。

警方對於涉及三合會的活動均採取零容忍態度，定必嚴正執法，同時警方會繼續加强青少年的守法意識，提醒青少年切勿為貪玩、貪小便宜而加入三合會，以身試法。