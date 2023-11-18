警港島總區交通日　單日拖4車發逾2千張告票　拘2男涉醉駕欠罰款

港島總區交通部、港島各警區警務人員聯同交通督導員昨日（17日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動，確保道路暢通及提高道路使用者的道路安全和守法意識，以保障市民安全。行動中，人員共拖走4輛違泊車輛、發2,230張定額罰款通知書、發現有13輛違例車輛及偵測到12宗車輛超速個案、發34張傳票予行人亂過馬路，以及拘捕2名男子，分別涉及酒後駕駛和欠交交通罰款。



港島總區交通部、港島各警區警務人員聯同交通督導員昨日（17日）進行港島總區交通日，在區內多個交通黑點採取執法行動。（警方提供）

行動中，人員共拖走4輛造成嚴重阻塞的違泊車輛及發出2,230張定額罰款通知書，當中主要涉及違例泊車、沒有遵從交通標誌及道路標記等。

人員亦利用流動攝錄配合交通執法行動，其間發現有13輛違例車輛及偵測到12宗車輛超速個案，將會向相關人士作出檢控。另外，人員發出34張傳票，當中主要涉及行人不依交通燈號過馬路，在距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路及沒有展示有效的車輛牌照。

此外，人員於行動中一共拘捕2名本地男子，其中一名36歲男子因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；另一名31歲男子則被發現為欠交交通罰款被通緝人士，同樣被捕。

警方在此作出呼籲，交通違例除會影響其他道路使用者外，更有可能導致交通意外，嚴重危害自身安全，呼籲市民應顧己及人，守法守禮。