跨部門逾百人科學園模擬化學品洩漏　警隊消防全副裝備救「傷者」

來自沙田警區馬鞍山分區和新界南衝鋒隊、新界南總區警察機動部隊、沙田消防局、沙田救護站和香港科學園的超過100名人員，今日（18日）在科學園舉行名為「赤霧」（REDFOG）的生化輻核洩漏演習，模擬科學園內有實驗室洩漏化學品並導致多人暈眩，並成功將模擬情況中的傷者救出。



演習期間科學園保安在獲悉有化學品洩漏後報警，沙田警區馬鞍山分區人員到場了解情況後，立即要求新界南衝鋒隊﹑新界南總區警察機動部隊及消防人員到場支援，並合力拯救傷者及疏散現場人士。多名警員身穿保護衣和戴防毒面罩協助消防處理情況，當中新界南總區警察機動部隊人員封鎖實驗室大樓附近一帶，以免受影響範圍進一步擴張，消防亦在實驗室大樓側面位置設立集合區、分流站及清洗消毒區。

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而為加強各救援隊伍的資訊互通及協調性，警方亦派出流動指揮車，由各救援隊伍代表駐守，以更有效了解現場情況及安排相關支援，最終成功將「傷者」救出。

沙田消防局救護代表在演習後，公開了部門最新的「大量傷者事故檢傷分類系統」，指該系統透過二維碼及NFC技術記錄傷者資料及分類情況，有助提升現場的救援效率。