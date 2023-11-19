何文田七旬司機下車取飯盒　小巴溜前欲救車命喪輪下　站長感可惜

轉職駕駛何文田8號小巴路線僅兩日的鍾姓（75歲）司機，昨晚（18日）下車欲取的士朋友代買的飯盒時，懷疑未有拉好手掣，小巴先撞的士再繼續溜前，鍾翁心急救車以肉身擋車，最終命喪輪下。今早（19日）8號路線如常營運，現場仍遺下少量血迹。站長表示死者是職業司機，不過任職小巴公司僅兩日，與他不相熟但覺得可惜。他估計涉事小巴當時已經扭軚出路面，否則只會撞向前方車輛或者路邊，加上沒有入「P波」故衝出大路。



傷者昏迷送院搶救。

昨晚（18日）一名的士司機為任職小巴司機的友人買乾炒牛河，相約在何文田常和街交收。姓鍾（75歲）小巴司機在常和街近常樂街的掘頭路落車取晚餐，懷疑沒有拉好手掣，小巴撞向一輛的士再繼續溜前。鍾翁上門以肉身擋車，最終被捲入車底，送院搶救不治。為其買飯盒的李姓的士司機與鍾翁在加油站認識，目擊事發過程，聞死訊後不禁落淚痛哭。一盒乾炒牛河遺下車底。

據李先生了解，鍾翁本身駕駛16座小巴，轉職駕駛何文田8號小巴路線僅兩日，育有1名正在都會大學讀書的19歲兒子。

何文田小巴站長馮先生表示死者是職業司機，不過轉職小巴公司僅兩日，與他不相熟但覺得可惜。他估計涉事小巴當時已經扭軚出路面，「正常就撞到前面架車㗎啫，但係佢架車扭咗軚出咗嚟（大路），咁佢架車就向咗呢邊。」他指一般而言司機入「P波（停車）」就比較穩陣，形容今次意外是「啱啱遇着剛剛」，各因素結合而成。