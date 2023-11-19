車Cam｜貨車煞停單車友相撞手傷　網民關注﹕「佢」都出嚟食花生

網上流傳一段車Cam影片，拍攝於今日（19日）上午約9時，一輛貨車沿元朗南生圍路一條單程路而行，後方有一輛單車尾隨。起初單車與貨車仍保持一段較遠的距離，後來貨車因有迎頭車駛至，遂打死火燈收慢停車，讓對方轉入避車處，此時單車繼續徐徐駛前，拉近與貨車的距離。貨車死火燈一直亮着，待迎頭車停妥後便再開車，但很快又停車，單車收掣不及，直撞尾板，隨即跌倒在地上。貨車司機察覺車尾發生意外，立即拉上手掣，車身稍稍後移，而跌坐在地上的單車友無法站起身，並慌忙按着貨車，似是擔心對方倒車撞到他。及後貨車司機、清潔工人及數名單車人士先後上前了解其傷勢，片尾再有一隻黃色唐狗聞聲而來。



網民留意到片尾一頭小黃狗聞聲而至，笑言狗也八卦，同時有網民提醒行車時勿跟車太貼免生意外。（網民Grass Lo上傳至車cam fb page）

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警方於上午9時07分接獲報案，指在元朗南生圍路發生交通意外，一輛貨車因應交通情況停車，後方的單車收掣不及撞向貨車，單車人士手部受傷。

不少網民提醒行車時勿跟車太貼，「跟車太貼，無兩秒煞車距離！入晒！」、「不只指單車、就算電單車及私家車一樣、跟高身車、不能太貼！」。更多的網民留意到在片尾出現的小黃狗，笑言狗也八卦「片尾有彩蛋」、「可惜睇唔到隻狗係咩表情」、「隻狗都出黎食花生」。