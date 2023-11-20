流浮山換渠蓋工程疑誤鑿地下電纜致爆炸　4男工人燒傷送院一危殆

今日（20日）上午9時許，警方接報指，有男工人在流浮山正大街新陶園酒家對開進行工程期間，懷疑鑿路時突然傳爆炸聲，男工人被燒傷。警方接報到場，初步懷疑是 一名64歲姓郭男工人誤鑿電纜引致爆炸，意外中有4名男工人燒傷，清醒送院治理。其中64歲姓郭男工情況危殆，留醫威爾斯親王醫院；64歲姓黃男工情況嚴重，留醫屯門醫院；餘下兩名分別61歲姓潘及60歲姓梁男工，被送到天水圍醫阮治理後已出院。據現場消息指，事發時有外判公司的工人正進行維修渠蓋的工程。警方將案件列作工業意外處理，交由元朗警區重案組跟進。包括調查是否涉及人為疏忽。



正大街因事故一度停電。據了解，4名男工人分別是64歲姓郭男子，其身體多處燒傷，送往屯門醫院治理，其後轉送到威爾斯親王醫院；64歲姓黃男子面部燒傷，同樣送往屯門醫院治理；另外，61歲姓潘男子手部燒傷；60歲姓梁男子，臀部燒傷，二人被送往天水圍醫院治理。



中電發言人表示，今日上午約10時10分，中電接報元朗流浮山有供電設備被第三方工程損毀，已派工程人員到場進行維修。事件引致附近客戶的電力供應曾短暫受影響，全部客戶已於12點37分恢復供電。

流浮山換渠蓋工程疑誤鑿地下電纜致爆炸，3男工人燒傷送院。（馬耀文攝）

流浮山商會總務鄧先生表示，當時工人正進行維修渠蓋的工程，因渠蓋已損耗了十年八載，因此需要更換。他指，工程已進行幾個月，從街尾一直伸延至這裏。意外發生後，有17個商戶停電，受影響商戶已將店內海鮮轉移至沒有停電的商戶作暫存。中電及其他相關部門趕至，中電向他表示，現時已派出兩隊人員搶修，料40多分鐘後便能恢復供電。

有受影響商戶表示，事發時尚未開門，他指，很多人都聽到「砰」一聲，亦聽見有目擊者稱「見到好大個火球」。他又指不清楚何時會恢復供電。

元朗民政事務處回覆《香港01》查詢表示，元朗民政處今早接報，轄下於流浮山正大街進行中的「厦村鄉流浮山正大街行人徑及排水渠改善工程」發生意外。事發時元朗民政處外判工程公司的工人在鑽挖混凝土，以連接地面及地底排水渠時，懷疑意外觸及電纜後發生爆炸。

事件中4名工人受傷，當中兩人燒傷，分別在屯門醫院及威爾斯醫院留院治理；另外兩名受輕傷的工人已在完成治療後出院。元朗民政處於意外發生後，已即時派員到場了解事件及到醫院慰問受傷工人，而民政及青年事務局局長、民政事務總署署長及元朗民政事務專員已於今日下午分別到兩間醫院慰問傷者及其家屬，元朗民政處亦會為受影響家庭提供所需的經濟或其他相關緊急援助。

元朗民政處指出，涉事工程承建商是中亞建築公司，為民政事務總署核准承建商之一，過往有推展同類工程的經驗。承建商已按合約規定為工人購買保險，會按勞工法例和保險條款處理賠償等事宜和照顧工人的需要。

警員到場調查是否涉及人為疏忽。（馬耀文攝）

+ 3

民政及青年事務局及民政事務總署則回覆查詢指，項目合約已要求承建商在工程開展前，需勘查地底設施的位置，並安排安全人員就工地安全作出指導。在工程開始前，安全人員亦需與工人作簡報，闡述需留意的安全事項，例如地下電纜的位置等。元朗民政處在鑽挖工程開展前已收到有關勘查報告。元朗民政處人員亦就此項工程每天到工地巡視，並與工地的安全人員作溝通，確保工程符合安全規定進行。

民青局及民政總署表示，現時勞工處正深入調查事件，若發現承建商有疏忽，元朗民政處會按合約條款，向承建商追究責任。涉事範圍已被圍封，在得到勞工處及民政處的同意後，工程才會復工。元朗民政處亦已再次提醒承建商需注意工地安全和遵守相關規定，確保安全規定得到落實，工程復工前亦需再次進行地下設施勘查，以確保安全。

涉事工程於今年1月展開，預計於2024年第二季內完成，主要為改善正大街兩旁的排水設施及提升正大街一帶的排水能力。