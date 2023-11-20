狗狗公路狂奔惹「走甩警犬」誤會　無晶片瑪蓮萊犬遭撞斃伏屍路邊

今日網上流傳一段車CAM片，片段中見到一輛警車停泊於公路，一隻瘦弱的狗向警車的反方向奔跑，其間一輛白色小巴司機開門向狗狗招手，試圖將牠叫回但不果。其後該狗狗一直沿車龍逆向奔跑，影片到此結束。



由於有警車停在前方，拍片司機質疑是「走甩警犬」，惟據了解，警犬隊今日於新界北總區轄下的警犬總數目點算齊全，亦未有於新田公路一帶巡邏，警犬隊沒有任何警犬走失。



最新消息證實，該隻於公路狂奔的狗狗並非警犬，而是一隻是未絕育、約重30公斤的雄性瑪蓮萊犬，體內沒有晶片，最終伏屍路邊，懷疑被車輛撞斃。



一隻瑪蓮萊犬於下午在新田公路狂奔，義工多次營救不果，終發現伏屍於路邊。（一寵愛寵物緊急接送服務負責人豪哥提供）

網上流傳的影片長約30秒，只見有人拍得有狗狗在路上奔走，其間一輛白色小巴司機開門向狗狗招手，試圖將牠叫回但不果。拍片者不斷大叫，夾雜粗口稱「走甩咗隻警犬呀，差人你唔識去捉佢呀！你（警員）大鑊啦，唔去捉佢！」。其後又稱該隻狗為「旺財」並高呼「旺財，旺財返嚟呀！你爸爸（警車）喺前面呀！佢燉冬菇㗎，你唔好走呀！」，影片拍到較遠處有警車停在路中，結尾亦看到有交通警於路面上查看。

不過，據了解警犬隊近日沒有任何警犬走失，事件至晚上迎來真相。「一寵愛寵物緊急接送服務」負責人豪哥向《香港01》表示，今日傍晚6時許行經新田迴旋處向上水方向，當時未有發現；惟約20分鐘後再回頭經過該處，即見到「對面馬路」有異物在馬路慢線，遂駕駛到該處查看，終見到狗屍，「屍體仲暖、仲未硬」，相信死去不久，但他形容「死狀恐怖」，有斷腳及內臟溢出。

一隻瑪蓮萊犬於下午在新田公路狂奔，義工多次營救不果，狗狗終被途經的「一寵愛寵物緊急接送服務」負責人豪哥發現伏屍於路邊，有斷腳並有內臟溢出。（一寵愛寵物緊急接送服務負責人豪哥提供）

豪哥帶走狗屍檢查後，發現該頭是瑪蓮萊犬，體內沒有晶片，約重20多至30公斤，估計大約是3至4歲成年犬。他其後聯絡動物善終的義工接手處理狗狗遺體。豪哥形容自己所做的並非什麼特別事，只是路過事發位置，「即管幫下佢（狗狗），每人有每人能力，每人有每人崗位，一人做一啲，唔好比狗仔走得孤單」。

警方表示，今晚7時30分接獲一名男子報案，指在新田公路往上水方向慢線、近新田迴旋處位置發現一具狗屍，惟人員到場沒有發現。

一隻瑪蓮萊犬於下午在新田公路狂奔，義工多次營救不果，狗狗終被途經的「一寵愛寵物緊急接送服務」負責人豪哥發現伏屍於路邊，豪哥其後檢走狗屍，並聯絡義工接手處理。（一寵愛寵物緊急接送服務負責人豪哥提供）