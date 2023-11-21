小西灣35歲女突暈倒　男友揭發惜太遲　女友當場死亡

撰文：凌逸德
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警方昨晚（20日）11時許接獲一名男子報案，指發現其35歲女友在小西灣道18號一個房間暈倒，救護員接報到場，現場證實女事主當場死亡，死因有待驗屍後確定，案件列作屍體發現處理。

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