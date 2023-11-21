沙田禾輋邨淋油追數案5人被捕包括主腦　4黑幫少年各收$1500犯案

沙田禾輋邨兩個單位昨日（20日）分別遭人淋油追數。警方接報後閃電於同日拘捕4名男童，年僅15至17歲，全部有黑社會背景，追查下再拘捕指使他們行事的懷疑女主腦，相信她以每人1500元酬勞誘使4人作案。所有被捕人現正被扣留調查。



警方昨日（20日）接獲兩名女子報案，分別指其在沙田禾輋邨的單位被人淋紅油。沙田分區軍裝巡邏小隊及特遣隊人員接報到場，於同日下午約6時以涉嫌「刑事毀壞」，在禾輋街拘捕4名年齡介乎15至17歲的男童，警方指4人全部有三合會背景。

沙田警區反三合會行動組人員接手調查，經進一步調查後，以涉嫌「串謀刑事毀壞」在沙田區拘捕一名39歲姓梁女子，她涉嫌指使4名被捕男童到報案人的住所淋油，並給予他們每人約1500元作為報酬。行動中，警方檢獲一批懷疑被捕人犯案時身穿的衣物，以及手提電話等。案件仍在調查中，警方不排除有更多人會被捕。

警方稱，沙田警區一直致力打擊非法收數案件，並與保安業界緊密聯繫。自2021年開始啟動的「天網計劃」，至今已有近百個保安業界持份者加入。 計劃中，警方發出多個訊息，以提醒業界關注最新的非法收數案件趨勢及手法，著保安留意可疑人士進出入廈，及加強訪客登記及巡邏，以免預防及打擊罪案。

警方提醒刑事毁壞是嚴重案件，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪，一經定罪可處監禁10年。市民切勿以身試法。