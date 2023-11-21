車cam直擊｜旺角男子「紅公仔」慢步過路　遭九巴撞臀成滾地葫蘆

旺角今午（21日）發生一宗交通意外，一名男子在上海街與旺角道交界，無視紅綠燈的「紅公仔」，緩緩橫過馬路，結果遭一輛駛至的九巴撞到臀部，頓成「滾地葫蘆」。事發片段事後在網上流傳，有網民稱擔心男子「肯定內傷」。警方表示，被撞男子向九巴車長表示沒有受傷，其後自行離去。



涉事男子（紅圈示）從上海街步出，欲橫過旺角道，當時行人過路線的交通燈已顯示為「紅公仔」。（馬路的事討論區facebook/網民Ray Lau片段截圖）

網上流傳的車cam片段顯示，事發在今午3時許，當時旺角道與上海街交界、於旺角道的行人過路線燈號已為紅燈，惟涉事穿灰衣、戴口罩的男子從上海街緩緩步出十字路口並橫過馬路，其時一輛九巴沿旺角道駛至，男子在九巴駛到其身旁時始察覺，馬上加速欲跑開，惟九巴右邊車頭已撞到其臀部，男子頓成「滾地葫蘆」。

但男子倒地後隨即自行爬起，看一看兩隻手掌、動一動手腳，便走上行人路。九巴車長之後落車，相信是向途人了解被撞男子去向，再上前向其了解。片段至此結束。

男子緩步走到旺角道馬路中心，疑未有察覺有車駛至。（馬路的事討論區facebook/網民Ray Lau片段截圖）

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有網民斥男子「大爺咁違法過馬路」、被撞是「自己申請」，又有人擔心他「肯定內傷，唔好見佢即時行得番起身」；惟亦有人質疑九巴車長「發雞盲」，或認為被撞男子與九巴車長「兩個都發緊夢」。

警方表示，於今午3時37分接報，67歲姓李男子駕駛九巴87D線巴士時，意外撞到一名橫過上海街的年約30多歲男子，李男落車向男子了解，對方稱自己沒有受傷後自行離去。案件原列作交通意外，其後改列交通報告。