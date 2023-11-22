有片｜紅磡街頭遭3漢狂追鐵錘揼1分鐘　地產代理左腳恐永久傷殘

《香港01》接獲讀者報料，指上月25日紅磡發生鐵錘傷人案，一名任職地產代理的男子於紅磡庇利街遇襲，遭3名男子狂追，其中兩名男子持鐵錘，另一人則拿手機拍攝，施襲過程約一分鐘，最終男子倒地受傷。知情者指出，傷者手腳多處重創，腰部受傷及左腳永久傷殘，一部iPhone 14 Pro亦被搶走，並透露傷者在事發前曾與黑幫人士有爭執，已就案件報警，形容黑幫行為猖狂、手段兇殘，且竟敢公然在街上對市民施暴，期望警方早日緝兇，保障市民安全。



據了解，案發當日下午5時24分有人報案，指紅磡庇利街23號外發生襲擊有人受傷，《香港01》已就事件向警方查詢，正等候回覆。



上月25日傍晚5時許，事主沿庇利街往馬頭圍道行走期間，突然被兩名穿黑衣、戴口罩男子以鐵錘從後襲擊，另有一人從後緊隨拍攝。（讀者提供）

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《香港01》收到事發時的閉路電視片段，顯示案發時間為10月25日傍晚5時許，一名身穿藍色長袖上衣和長褲的男子沿庇利街往馬頭圍道方向步行，其背後突然有三名男子掩至，其中兩男穿黑衣、戴口罩，突拿出鐵錘襲擊，事主馬上向前跑，走並一度走出馬路，而另一名戴鴨舌帽和口罩的男子則拿着紅色袋，並以手機拍攝整個施襲過程。

事主逃至不遠的崇志街路口時被追上，約數十秒後三名疑人走「回頭路」，沿庇利街行人路往紅磡道方向逃離現場，整個施襲過程約一分鐘。

案發現場一帶的閉路電視拍得三名涉案疑兇犯案情況。（讀者提供影片截圖）

知情人士向《香港01》透露，遇襲受傷的男子是「身家清白」的地產代理，今年9月中在酒樓飯局上與人因金錢問題有爭執，其中一人疑有黑幫背景，席間有人聲稱「搵人斬死你」，事主在友人勸說下提早離開，但其後獲知曾有20多名人士到場「尋人」。詎料事主在個多月突遇襲，懷疑事件與此有關。

事主遇襲後全身多處受傷，更導致左腳永久傷殘。（讀者提供）

知情人士形容施襲者出手重，事主手腳多處重創，更導致其腰部受傷和左腳永久傷殘，而事主當時有兩部手機，其中一部被人當場砸爛，另一部iPhone 14 Pro則被搶去。事主已就案件報警。

知情者慨嘆懷疑黑幫人士竟在光天化日之下於鬧市向市民施襲，認為會令人感到治安不靖，故希望警方盡快緝拿涉案兇徒，並且加大力度打擊黑幫暴力行為。