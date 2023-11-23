海關屯門內河船碼頭查貨櫃　檢烈酒及冒牌貨　約值580萬元

海關於上周二（14日）在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲約29,000件懷疑冒牌貨物及約34升懷疑未完稅烈酒，估計市值共約580萬元，應課稅值約9萬元。

海關當日透過風險評估，抽查一個從廣東南沙抵港，並報稱載有衣服、手提電話殼和鞋履的40呎貨櫃。經檢查後，在貨櫃內檢獲該批懷疑未完稅烈酒及懷疑冒牌貨物，包括手表、手提電話殼、手提電話配件和衣服。初步調查顯示，該批懷疑未完稅烈酒及懷疑冒牌貨物將會轉口至海外地區。

案件仍在調查中。海關會繼續透過風險評估和情報分析嚴厲執法，嚴厲打擊跨境冒牌物品活動，並從源頭堵截私酒活動以保障稅收。

根據《商品說明條例》，任何人進出口冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私酒即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。