大埔酒吧斬人內情｜黑幫勝和疑因「過底」內訌　佐敦上水人馬廝殺

周日（19日）凌晨大埔酒吧斬人案，血案更多內情曝光。警方一連三日拘捕7人，揭發施襲者與受害人份屬「和勝和」同門。消息稱，事件涉及「過底」恩怨，佐敦勝和頭目「肥馮」，派人斬傷上水勝和「樂曦」。而「肥馮」於本月6日亦曾在荃灣被人追斬，警方正調查是否有關。



案發於周日（19日）凌晨1時許，「樂曦」於運頭角里一間酒吧被斬傷。

案中被捕的7名男子（18至28歲）在各自的住所落網，包括屯門友愛邨、觀塘翠屏北邨、大埔富亨村等多區，全部人均有勝和背景，當中28歲的「肥馮」在黃大仙上邨住所被捕，他活躍於佐敦，是幫中猛人「左口」愛將，「左口」追隨前坐館「子騰」。遇襲受傷男子綽號「樂曦」（28歲），報稱無業，亦有上水勝和背景。

消息稱，「肥馮」及「樂曦」早前因「過底」問題而結怨，「肥馮」疑因此策劃斬人案。早在本月6日，「肥馮」亦曾在荃灣街頭遭3名刀手追斬，期間遇上巡警，逃過一劫。警方亦正調查兩宗案件是否有關。

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案發於周日（19日）凌晨1時許，「樂曦」於運頭角里一間酒吧與一對男女喝酒。兩小時後，6名男子持刀及鐵棍闖入施襲，「樂曦」奮力反抗，友人則擸凳還擊，成功逼退6名刀手，跳上兩輛接應車輛逃走。酒吧女店員報案。「樂曦」面、背、手腳受傷，由救護車送院。