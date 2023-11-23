海關流浮山檢$1600萬走私貨　包括一級瀕危物種瀕危石首魚花膠

冬至將至，私梟頻頻走私貴價海味！海關昨日（22日）晚上在流浮山進行反走私行動，成功阻截一次走私活動，涉事快艇向內地方向逃去，現場則檢獲大批高價海味等食材和電子產品，總值約1,600萬元，如成功走私至內地料可逃稅達800萬元。



海關截獲的高價食材當中，除了有魚翅、燕窩及鹿尾巴，更有3公斤以一級瀕危物種「加利福尼亞灣石首魚」製作的花膠（又稱「魚肚」），海關不排除由於下月為冬至，令相關食材的需求增加，將調查走私貨物的源頭。



海關在流浮山進行反走私行動期間，檢獲共約1,600萬元的走私貨物，3公斤以一級瀕危物種「加利福尼亞灣石首魚」製作的魚肚。（陳浩然攝）

+ 1

海關有組織罪案調查科特別調查第二組高級調查主任黃志強表示，人員昨晚在流浮山一帶進行反走私行動，至晚上9時45分左右，在接近紅樹林的位置發現一艘沒開航行燈的快艇接近岸邊，而該岸邊位置早已有兩板預先放置的貨物；其後有兩人跳下快艇，準備將該批貨物搬上快艇。人員見狀隨即上前截查，兩名疑人見狀棄下貨物跳上快艇往內地方向逃去。

黃志強指，人員起獲的貨物包括手機和平板電腦等共約2,500件電子產品，另有300公斤魚翅、80公斤燕窩及3公斤花膠，而在漁護署協助下，證實有關花膠是以受管制的一級瀕危物種「加利福尼亞灣石首魚」製作。他估計由於下月冬至臨近，可能增加市場對高價食材的需求。

黃志強指是次檢取的貨物如以正常渠道運返內地，需付3至9成的稅款不等，料共可逃稅800萬元。（陳浩然攝）

黃志強指海關留意到走私份子為逃避追查，會事先將欲走私的貨物放在僻靜位置，並利用流浮山沿岸進行走私，「因對開就是香港西北部水域、貼近水界」，有助不法分子快速運貨返內地，即使被發現也能快速逃走，增加海關執法難度。他指是次檢取的貨物如以正常渠道運返內地，需付3至9成的稅款不等，估計如貨物成功走私至內地，可逃稅800萬港元，當局將繼續調查案件，不排除日後有人被捕。

加灣石首魚瀕危 乾製後花膠擁長觸鬚易辨認

石首魚僅分布於墨西哥加利福尼亞灣。（墨西哥聯邦環境檢查署）

漁護署過去曾指出，「加利福尼亞灣石首魚」為石首魚科中體型最大品種，體長可達2米，只生活在墨西哥加利福尼亞灣水域，是當地的特有品種。由於加灣石首魚魚鰾可製成名貴的花膠，自1940年代已開始被大量捕撈，現時非法捕獵的情況仍然持續，加上生境被破壞，加灣石首魚總群數量未能恢復合理水平。

加灣石首魚於1977年已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I內，屬最高級別瀕危物種，一切國際間的商業貿易已被禁止，而任何於1977年後製成的花膠進出口和貿易亦屬違法。牠們亦被列入國際自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》（IUCN Red List）極危級別。

加灣石首魚製成的花膠一般被稱為「金錢鰵魚膠」，體積大，觸鬚長，較容易辨認。（資料圖片／黃偉民攝）

市面上一般會將加灣石首魚製成的花膠稱為「金錢鰵魚膠」或「金錢膠」，體積一般較其他花膠大，乾製後有兩條比花膠本身更長的「觸鬚」（鰾管），故市民可容易辨認。市民如發現相關花膠，可向漁護署或致電1823舉報。

海關指出，非法管有或走私瀕危物種屬嚴重罪行，根據《保護瀕危動植物物種條例 》，任何人非法進出口或管有瀕危物種，一經定罪最高可判監10年及罰款1000萬元。市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時舉報熱線2545 6182，或透過電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。