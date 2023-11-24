影片直擊│正義道MMA　七人車司機和的士司機互毆　打鼻叉頸按地

金鐘發生打鬥案。《香港01》接獲讀者提供片段，顯示一名身穿西裝的七人車司機和另一名的士司機，在正義道因駕駛問題發生爭執，雙方繼而大打出手，打鼻叉頸按地，旁人不停勸喻「唔好打」、「唔好嘈」，2人分開後繼續爆粗對罵，影片便結束。警方證實昨日（23日）收到報案，經調查後由「襲擊及有人受傷」改列「糾紛」。



案發現場為正義道軍營對開一個彎位，近港麗酒店。七人車和的士在影片開頭已經停車，七人車車頭往港麗酒店方向，的士車頭往軍營，兩車司機則在的士和七人車之間，其中西裝友一度掩鼻，相信被人打傷，2人對罵數句後，西裝友施展「右勾拳」，的士司機不甘捱打，利用龐大身軀壓向對方出拳施襲，一邊打，一邊叫「我同你打架」。

戰況由2車之間打到七人車旁邊，的士司機將西裝友按地猛打，旁人多次勸喻「唔好打」、「放手」、「大家都係司機」，而且嘗試分開2人。

西裝友一度掩鼻，相信被人打傷。（讀者提供片段截圖）

的士司機一度說「我想同佢打咩？我走到咩？」西裝友除下西褸裝，爆粗喝斥「X你老母！你惡X晒」，2人開始對罵，西裝友指「你夾X咗我車頭經過，打X咗我，我中X咗一槌」、「我爆X咗缸」，的士司機反指「你叉X咗我頸，你郁手先」、「我都中咗幾嘢」、「叉頸襲擊」，其間有人揚言報警。

警方表示，昨日（23日）傍晚6時22分，一名私家車司機在金鐘道港麗酒店對開報稱因道路使用問題，和另一名的士司機發生爭執，繼而有肢體碰撞，私家車司機被對方襲擊，鼻部受傷，警方到達現場，有人表示沒有遇襲受傷，案件改列糾紛。