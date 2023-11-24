警搗大角咀私人屋苑毒品加工場　檢480萬霹靂可卡因拘22歲男子

黃大仙警區反三合會行動組接獲情報，指有黑社會操控的販毒集團，利用私人屋苑作為毒品加工場。經調查及情報分析後，警方於本周三（22日）搗破大角咀深旺道一個私人屋苑的毒品儲存倉及毒品加工場。行動中拘捕一名有黑社會背景、報稱無業的22歲姓饒本地男子，並在其身上搜獲約2.6公斤懷疑霹靂可卡因，同時在私人屋苑單位內檢獲約一公斤懷疑霹靂可卡因，總市值約480萬。該名男子被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」罪，案件今早（24日）已於西九龍裁判法院提堂。



警方於本周三（22日）成功搗破大角咀深旺道一個私人屋苑的毒品儲存倉以及毒品加工場。（林澤鋒攝）

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黃大仙警區反三合會行動組主管吳秉琛高級督察講述案情指，11月22日下午，探員於大角咀深旺道一個私人屋苑裡面截查一名男子。探員調查期間，在男子身上搜獲約2.6公斤思疑霹靂可卡因。探員隨即持法庭手令搜查男子剛剛步出的可疑單位，並在單位內檢獲約1公斤思疑霹靂可卡因，總市值約480萬。

探員亦於單位睡房內檢獲電磁爐、沾有毒品殘餘物的鍋及大量梳打粉，相信販毒集團利用這些工具加工可卡因的原材料，將之轉化成霹靂可卡因。探員在睡房內檢獲毒品包裝工具，包括電子磅、封口機，以及大量透明可再封膠袋。警方相信販毒集團利用單位進行「一站式」的毒品儲存、加工及包裝工作，其後再將毒品流出本地市場。

被捕男子被暫控一項「販運危險藥物」及一項「製造危險藥物」罪，案件今早已於西九龍裁判法院提堂。警方表示，會繼續透過情報主導的方式去打擊販毒活動，並重申「販毒」及「製毒」屬非常嚴重的罪行。根據香港法例134章第6條「製造危險藥物」罪，一經定罪最高罰款500萬元以及終身監禁，提醒市民切勿以身試法。