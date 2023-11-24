海關機場連破3案檢$460萬毒品拘4人　其中3人共排出逾300粒可卡因

海關過去兩日接連在機場偵破3宗航空旅客販毒案件，包括兩宗體內藏毒及一宗將毒品綁在身上的案件，合共拘捕兩男兩女，檢獲2.7公斤懷疑可卡因及2.1公斤懷疑海洛英，市值共460萬元。被捕人包括一名本地男子及3名外籍男女，除了該名本地男子外，另外3人均涉體內藏毒，已排出合共逾300粒可卡因；當中一對外籍男女曾多次來港，海關正調查兩人過往來港的情況，希望找出更多相關證據。



海關一連兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案，其中兩宗案件的3名被捕人涉嫌以體內藏毒方式攜帶可卡因到港，圖為他們排出的懷疑可卡因。（任葆穎攝）

海關人員先在前日（22日），在機場截停兩名從巴西聖保羅，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴及泰國曼谷抵港的旅客，當時兩人沒有任何寄艙行李，攜帶的個人用品及衣物都很少，與報稱的長途旅行不相稱，引起關員懷疑，將兩人送往醫院檢驗。

醫生檢查後發現兩人體內均藏有懷疑毒品，海關人員遂即時拘捕該兩名均為外籍的33歲男司機和45歲無業女子。其中男子至今已排出129粒共重約800克的懷疑可卡因，女子則已排出153粒共重約900克的懷疑可卡因。兩人仍在接受醫學觀察，海關會暫控兩人各一項販運危險藥物罪名，明日在西九龍裁判法院提堂。

另外，根據海關調查，兩人有多次來港紀錄，對上一次是數個月前，海關會繼續調查他們過去在港曾到訪的地方，希望找到更多相關證據。

海關一連兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案，其中兩宗案件的3名被捕人涉嫌以體內藏毒方式攜帶可卡因到港，圖為他們排出的懷疑可卡因。（任葆穎攝）

至昨日（23日），海關再在機場截停一名從西非科特迪亞經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港、報稱商人的45歲外籍女子，要求她清關，當時她亦只攜有少量行李，關員搜身期間發現她穿上兩條貼身褲，而肛門藏有懷疑為可卡因的異物，關員遂將她送院檢查，醫生相信其體仍尚有其他毒品。她至今已排出41粒共重約1公斤的懷疑可卡因，目前仍在醫院接受醫學觀察，海關不排除她會排出更多毒品，正繼續調查案件。

海關一連兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案，其中兩宗案件的3名被捕人涉嫌以體內藏毒方式攜帶可卡因到港，圖為他們排出的懷疑可卡因，左下角一粒較大的毒品，是被當中一名報稱商人的45歲女子藏於肛門攜帶入境。（任葆穎攝）

另一名從馬來西亞檳城抵港的31歲本地男地盤工人，被機場海關人員發現其上身衣物有有不自然隆起，關員遂要求她接受搜身，揭發他在綁在身上的腰封內，藏有6塊共重約2.1公斤的懷疑海洛英，市值約150萬元。海關調查相信他收取6萬元報酬將毒品運到香港，已落案起訴他一項販運危險藥物罪，明日在西九龍裁判法院提堂。行動中海關亦檢獲一批懷疑用作包括海洛英、印有「雙獅地球標」的包裝紙。

海關一連兩日在機場偵破3宗航空旅客販毒案，其中一宗案件的31歲被捕本地男子涉嫌利用腰封，約2.1公斤懷疑海洛英綁在身上攜帶到港。（任葆穎攝）

海關2月至今破69航空旅客販毒案 拘89人檢1.7億元毒品

海關表示，今次3宗案件被捕人的表面上行裝與一般旅客差不多，但實際上是以隱蔽方式收藏毒品，企圖蒙混過關。連同此3宗案件，海關在本周已偵破5宗航空旅客販毒案，拘捕7人，檢獲共21公斤、市值1700萬元的各類毒品；自今年2月本港全面恢復通關以來，海關已偵破69宗航空旅客販毒案，共拘捕89人，檢獲逾200公斤毒品，市值超過1.7億元。海關會繼續根據風險管理及情報分析，重點揀選來自高風險地區的人檢查，打擊販毒活動。

販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元，海關呼籲市民切勿以身試法。