吐露港公路私家車自炒釀5傷　8個月大嬰兒與外傭飛出車外

大埔吐露港公路發生交通意外，據了解一輛私家車今午（26日）約2時44分駛至吐露港公路近新峰花園御峰豪園對開時，懷疑失控「自炒」，車上一名嬰兒飛出車外。救援人員接報趕至，尋回該名僅8個月大的手抱男嬰，幸仍清醒，與車上另外4名成人均受傷，當中一名女外傭一度暈倒，其後回復清醒，各人由在場救護員初步治理後，嬰兒、母親與一名女外傭被送到威爾斯親王醫院救治，另一男外傭送大埔那打素醫院治理，男司機則毋須送院。

現場消息稱，事發私家車當時載着一名53歲男司機、其妻子、男嬰及兩名外傭，嬰兒在車上時是由其中一名坐在後座的女外傭手抱，私家車在行駛期間懷疑失控撞壆，再駛前約100米始停下，過車中車門打開，一名外傭與嬰兒意外飛出車外。私家車車內倒後鏡掛有一個「安全御守」，意外後車頭擋風玻璃破裂、泵把甩脫，安全氣袋彈出，車內一片凌亂；車外遺下一隻鞋、染血的布及一些雜物。據了解，警方會重點調查事發時是否有人未佩戴安全帶，以及車門為何會打開。

意外後男司機與妻子及男嬰均感胸口痛不適，兩名外傭則分別眼、臉紅腫和手腳擦傷，以及感到頭暈。據《香港01》記者在醫院所見，女外傭血流披面，需以頭箍固定頭部，並戴上氧氣罩協助呼吸；嬰兒則戴上頸箍，並由救護員以工具將其全身包裹，以防嬰兒郁動時會加劇傷勢。



大埔吐露港公路私家車「自炒」，車上一名女外傭血流披面，需戴上頭箍固定頭部，並用氧氣罩協助呼吸。（黃學潤攝）

運輸署表示，因交通意外，吐露港公路（往上水方向）近新峰花園的部份行車線現已封閉，駕駛者只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。

大埔吐露港公路發生交通意外，一輛私家車失控「自炒」撞壆，車上一名嬰兒飛出車外。私家車倒後鏡掛有一個「安全御守」，車頭擋風玻璃破裂，安全氣袋彈出。（左朗星攝）