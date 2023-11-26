海關連續2天機場截走私瀕危乾魚翅　35歲男圖帶450公斤貨入境被捕

海關繼上周四（23日）在機場偵破一宗航空旅客攜帶懷疑受管制乾魚翅案件後，翌日（24日）再於一名從巴西經埃塞俄比亞飛抵本港的35歲男旅客的15箱寄艙行李內，搜出逾450公斤乾魚翅，包括懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，市值共約130萬元，過程中有人出示無效的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》文件照片，企圖通過偵查，但終被揭發被捕。



海關連續兩天在機場截獲旅客攜帶懷疑受管制乾魚翅案件，周五（24日）檢獲逾450公斤乾魚翅，當中包括懷疑屬受管制瀕危物種的乾魚翅，估計市值約130萬元。（海關提供）

海關指，該名男旅客抵港後曾向海關人員申報該批受管制物品，並出示相關文件的照片，但漁護署人員其後證實有關文件是無效，且發現行李內部分乾魚翅屬《公約》附錄II列明的瀕危物種，受《保護瀕危動植物物種條例》所管制。

海關表示，連續2宗案件均涉案不法分子不但企圖行使偽造或無效的文件，更故意將未受管制與受管制的乾魚翅混在一起，企圖魚目混珠，以逃避海關偵查，強調《條例》列明任何人如非法進出口瀕危物種，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，呼籲市民切勿攜帶受管制物品，包括乾魚翅等的鯊魚製品進出香港。

另外，政府已刊憲修訂《條例》，下月15日起將有更多鯊魚物種受《條例》管制，海關將與漁護署繼續嚴厲執法打擊非法走私瀕危物種。