黃大仙警區辦「長幼共融地壼球邀請賽」　促跨代共融宣揚防騙信息

近年社會強調跨代共融，塑造友善融洽社區。黃大仙警區今日（26日）在於啟德郵輪碼頭「地壺樂」地壺球中心，舉辦「長幼共融地壼球邀請賽」，透過這項適合不同年齡和能力人士參與的新興團隊運動，聯繫長者和青年人，促進跨代和諧，並藉此宣揚防騙資訊。



黃大仙警區舉辦「長幼共融地壼球邀請賽」，藉活動聯繫長者和青年人，促進跨代和諧，並藉此宣揚防騙資訊。（警方提供）

地壺球講求精準、策略、專注力、溝通、團隊合作、禮儀和逆境智能。是次活動獲得黃大仙區少年警訊名譽會長會及耆樂警訊名譽會長會贊助，吸引36名來自東九龍總區的少年警訊及耆樂警訊會員參與。參加者組隊比賽，過程中能促進青少年與長者和諧共處，加深雙方認識，促進跨代和諧，推動長幼共融。

黃大仙警區舉辦「長幼共融地壼球邀請賽」，藉活動聯繫長者和青年人，促進跨代和諧，並藉此宣揚防騙資訊。有年輕參加者化身「軍師」，由長者參加者將地壺推往目標位置。

「世界地壺球聯會」及「香港地壺球聯會」創會會長、「國際地壺球發展有限公司」及「地壺樂」創辦人及總監李石樁，率領一眾專業導師，向少年警訊及耆樂警訊會員教授地壺球知識，並進行精彩的地壺球長幼混合賽。

黃大仙警區指揮官總警司楊鎮波、黃大仙少年警訊名譽會長會主席譚炳立、黃大仙耆樂警訊名譽會長會主席郭培僑，及一眾黃大仙少年警訊及耆樂警訊名譽會長會會長除擔任頒獎嘉賓外，亦參與地壺球體驗及友誼賽。

黃大仙警區舉辦「長幼共融地壼球邀請賽」，藉活動聯繫長者和青年人，促進跨代和諧，並藉此宣揚防騙資訊。黃大仙警區指揮官總警司楊鎮波（左）向支持活動的「世界地壺球聯會」及「香港地壺球聯會」創會會長、「國際地壺球發展有限公司」及「地壺樂」創辦人及總監李石樁（右）頒發感謝狀。

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黃大仙警區亦在活動期間與參加者分享防騙資訊，並向他們介紹警隊的「防騙視伏器」，及協助他們即場下載「防騙視伏APP」，以提高他們識別騙案的能力，並向他們宣揚「騙案日日新，提醒身邊人」的信息。