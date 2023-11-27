葵涌石蔭東邨單位冒煙　消防開喉灌救

撰文：凌逸德
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今日（27日）上午7時43分，葵涌石蔭東邨蔭裕樓一個單位冒煙，驚動多名居民報案。消防到場開喉灌救，於23分鐘後將火救熄，事件中無人受傷，初步相信是煲燶食物所致，而涉事單位當時無人在內。

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