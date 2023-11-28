大埔廣福邨追斬案｜重案組拉3黑漢　包括被追事主　疑涉金錢糾紛

大埔廣福邨昨日（27日）發生持刀斬人案，一名男子遭3人追斬，其中一名兇徒更手持西瓜刀，嚇得途人慌忙走避。警方接報展開追緝，昨晚在大埔及香港仔拘捕3名涉案男子，包括被追斬的事主。消息稱，全部人均有黑幫和勝和背景，初步相信事件涉及毒品金錢糾紛。



其中一名兇徒手持西瓜刀追着事主。（Jeff Au大埔人大埔谷）

被捕3人分別姓黃35歲、姓王31歲及姓周41歲，另外兩名在逃人士分別姓李27歲及姓楊49歲；其中黃是被追斬的事主，報稱地盤工人。

警方稱，黃因金錢糾紛，在廣福邨廣智樓外與楊爭執打鬥，對方其後自行離去。稍後黃再行經廣智樓時，被王、周及李分別以木棍及刀襲擊。黃成功突圍沒有受傷，乘的士逃離現場。

警方接報到場，在廣智樓對開花槽檢獲兩支疑與案有關的木棍，案件由大埔警區重案組跟進，經調查後同日傍晚在大埔區和香港仔區分別拘捕黃、王及周，他們涉嫌在公眾地方打鬥及企圖傷人，各人正被扣留調查；李及楊則仍然在逃。

事發於昨日（27日）上午7時33分，警方接報三名男子在大埔廣福邨追斬一名男子，其中一名兇徒手持西瓜刀。從網上片段可見，一名身穿黑色衫褲的男子，手持約30厘米長西瓜刀，追斬一名穿着啡色外套的男子。事主大步逃跑，情況凶險；當時有其他途人，紛紛閃避，以免殃及池魚。