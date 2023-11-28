車cam直撃｜又一單！元朗綠的遭「行家」偷竊　4秒爆窗擸袋走人

再有的士遭爆窗盜竊，一個月內第四宗。今（28日）早約7時半，姓馬（61歲）的士男司機折返元朗德業街近橫洲加氣站取車時，赫見前排乘客位車窗遭打破，車內一個袋不翼而飛，內有八達通、證件、約200元硬幤等。馬男翻看車cam後發現一名男子犯案，對方短短4秒得手，登上對面線另一的士駕車離去全程亦只約30秒。元朗警區刑事調查隊正追緝一名年約40至50歲、身穿黑衫黑褲、白色鞋及戴口罩的男子歸案。



遇竊的士車CAM拍到疑犯繞過的士車頭走向左邊車身，之後傳來「嘭」一聲玻璃碎裂巨響，其後疑犯手持一個袋走到對面線登上另一輛新界的士離去。（fb群組「香港突發事故報料區」Bosco Chu）

據網上流傳遇竊的士的車cam片段可見，遇竊的士為一輛新界的士，當時停泊於元朗德業街，其間一名身穿黑衫黑褲黑口罩的男子，繞過的士車頭走向左邊車身，消失於鏡頭中；之後便傳來「嘭」一聲玻璃碎裂巨響，隨即可見男子再次於鏡頭出現，並手持一個袋，前後僅4秒鐘。該名男子大模廝樣地走到對面線，登上另一輛新界的士駛走，全程只約半分鐘，影片就此結束。

本月初社交平台已廣傳兩段的士車內盜竊片段，一段位於葵涌荔景山路、另一段則為大圍積福街公廁對開，疑犯均戴鴨舌帽及口罩，懷疑是的士司機趁行家如廁時犯案，手法可謂同出一轍。此外，11月4日，葵涌打磚抨街公廁對開亦發生同類竊案，一名的士司機將車輛停泊在上址，落車如廁1分鐘後折返，即見左邊車窗被毀，財物不翼而飛。

▼荔景山路遊樂場公廁對開的士竊案▼



黑衫男於5秒內打破車窗，偷走座椅上的背嚢。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」網上影片截圖」）

▼大圍積福街公廁的士竊案▼



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▼葵涌打磚抨街公廁的士竊案▼

