尖沙咀炮彈滅火筒｜山林道Tesla被擊穿傳巨響　途人嚇窒掩耳30秒

尖沙咀發生駭人刑毀案。山林道一條後巷今午（28日）突有滅火筒射出，恍如「炮彈」般高速橫飛，當場擊穿一輛黑色Tesla車門及車窗，飛入車內再從天窗彈出，滅火筒繼而墮地旋轉滾至彌敦道。附近車cam拍得驚險一刻，途人嚇至驚慌走避，有人更掩耳近30秒，幸無人被擊中，否則後果堪虞。消息稱，有閉路電視拍到可疑白長髮男子出沒，警方暫將案件列作「刑事毀壞」處理，正追緝該名男子調查是否與案有關。



尖沙咀山林道有Tesla私家車被滅火筒「炮彈式」射中擊毀。有車cam片段拍得，滅火筒從畫面左邊後巷高速飛出，擊中畫面右邊的Tesla右邊車門及車窗後，經天窗飛出。（香港突發事故報料區facebook/網民Ball Chen片段截圖）

案發於今午約2時，警方接報指山林道與彌道敦交界傳出「砰」一聲巨響，其後發現一輛黑色Tesla私家車的天窗爆裂，整塊玻璃掀起擱於擋風玻璃上；右邊乘客位車門則嚴重凹陷。消息稱，有目擊者發現一名可疑男子由後巷步出，閉路電視則拍到一名男子持滅火筒噴出氣體，射中兩車後逃去。據了解，除黑色Tesla外，亦有一輛白色Tesla的車尾擋風玻璃損毀。警方將案件列作「刑事毀壞」處理，油尖警區刑事調查隊正追緝一名中等身材、蓄白色長髮的涉案男子。

現場附近有車cam拍到驚險一刻，當時山林道兩旁行人路均有數名途人，彌敦道亦人潮如鯽。期間現場疑傳出巨響，一個相信是滅火筒的紅色物體，有如炮彈般高速從一條後巷射出，橫飛10多米擊中一輛停泊於路邊的黑色Tesla私家車，登時轟穿右邊車門及車窗，飛入車內再從天窗彈出，其後墮地瘋狂旋轉，一直滾至彌敦道馬路中央；被擊毀的天窗玻璃，則整塊跌於Tesla車頭擋射玻璃。

畫面可見，多名途人均被嚇一跳，爭相走避，有女途人花容失色；正正站在後巷旁的男途人，更嚇至用手掩耳長達近30秒，驚魂甫定始四處張望查看。彌敦道路口亦有多人駐足圍觀，附近店舖兩名女店員更懷疑受驚，要互相拉着對方始敢步出店外了解。

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事發位置為山林道4號對開路邊泊車位。現場附近有店員稱，當時發現有私家車被一個滅火筒擊中，致右後車門損毀凹陷、車窗碎裂，滅火筒隨即爆開擊毀私家車的天窗，彈上半空。涉案車輛其後已被拖走，但地面遺下大量玻璃碎。

事發在山林道路邊泊車位，受損車輛已被拖走，現場地面則遺下大量玻璃碎。（陳浩然攝）