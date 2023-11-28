46盒榴槤酥內藏$700萬可卡因　機場海關拘兩名吉隆坡抵港本地女子

海關昨日（27日）在機場偵破一宗行李販毒案，海關機場科人員為兩名由馬來西亞吉隆坡抵港的本地女子清關時，發現兩人的手提行李「X光」影像有可疑，打開檢查後發現有46盒榴槤酥，兩名女子報稱作手信自用；惟人員打開相關包裝檢查後，揭發內藏共約6.4公斤懷疑可卡因，估計市值約700萬元。



香港海機昨日（27日）為兩名由吉隆坡抵港的本地女子進行清關，發現其手持行李有46盒榴槤酥，內藏6.4公斤懷疑可卡因市值700萬港元。（陳浩然攝）

香港海關毒品調查科機埸調查課高級調查主任姚錦添表示，昨午（27日）海關機場科調查人員，於機場為兩名由馬來西亞吉隆坡抵港的本地女子清關，當時兩人只持有輕便行裝及手提行李，利用X光機檢查手提行李內的物品時，發現影像有可疑，進一步調查後發現，兩人的手提行李內有46盒榴槤酥，遂打開榴槤酥包裝以作檢查，結果發現內藏有約重6.4公斤懷疑可卡因，並即時以涉嫌販運危險藥物罪將兩名女子拘捕。

海關毒品調查科接手調查，經初步調查得知，該兩名女子報稱46盒榴槤酥作手信自用。姚錦添稱，就本次案件海關人員發現偽裝的榴槤酥有高度的仿真性，能巧妙地將毒品收藏其中，企圖混淆海關的檢查，但海關人員憑豐富的經驗及利用高端儀器最終成功偵破案件。被捕的40歲女子報稱為倉務員；23歲女子報稱為侍應，她們現在被扣留調查中。

香港海機昨日（27日）為兩名由吉隆坡抵港的本地女子進行清關，發現其手持行李有46盒榴槤酥，內藏6.4公斤懷疑可卡因市值700萬港元。（陳浩然攝）

姚指出，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數逐步增加，因此海關亦適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。海關再次重申，販運危險藥物屬嚴重罪名，一經定罪可被判終身監禁，及罰款港幣500萬元。