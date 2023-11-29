荔景山道電單車自炒　兩鐵騎士受傷送院

撰文：凌逸德
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今日（29日）上午11時32分，一輛電單車駛至葵涌荔景山道時失控「自炒」，翻倒路中，車上兩名南亞裔男子受輕傷送院。警方正調查意外原因。

荔景山道電單車自炒，兩人受傷。
交通意外