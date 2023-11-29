海關兩周檢1億元私煙拘7男　經海路轉口運港　料3成供應海外

海關過去兩星期加強打擊海路走私香煙活動，並偵破合共4宗案件，於5個貨櫃內截獲合共約2,800萬支私煙，市值共約1億元，應課稅值約6,900萬元，行動期間7名介乎34至63歲的男子被捕。海關指不法分子試圖以「走馬燈」方式進行走私，部分私煙更是海外流行的牌子，估計今次截獲的私煙中約3成將供應外地市場。連同本次行動，海關今年至今已檢獲6.5億支私煙，約為去年同期的9成。



海關過去兩周期間偵破4宗走私私煙案件，於5個貨櫃內截獲合共約2,800萬支私煙，市值共約1億元。（海關提供）

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰指，人員經深入調查後，於本月15日於葵涌貨櫃碼頭截查一個台灣來港、報稱裝有塑膠板的40呎貨櫃，搬走在門口位置的膠板後發現貨櫃內藏930萬支私煙；同日人員亦在屯門內河碼頭截查一個由廣東南沙來港、報稱載有花盆和燈飾的貨櫃，檢查時發現裝載了大量雜貨，並在貨櫃最深處搜出160萬支私煙。

海關港口及海域科海港及內河貿易組高級督察趙健輝續稱，人員本月22日在屯門檢查兩個從廣東南沙來港、聲稱裝有臉盆的貨櫃，因它們的寄貨人是一間內地物流運輸公司，與兩批貨無關係，而收貨的本地運輸物流公司地址屬一偏遠貨櫃場，因此對它們起疑。他表示，X光檢查顯示貨櫃深處有不尋常影像，打開及卸下當中的雜貨後，於兩個貨櫃合共搜出550萬支私煙。

林威杰表示，海關再在前日（27日）於葵涌貨櫃碼頭鎖定一個由泰國來港、報稱載有電子零件的貨櫃，搜出約1,120萬支私煙。整個行動期間海關合共拘捕7名男子，他們分別是收貨人、收貨公司東主或司機等，不排除有更多人被捕。

趙健輝（左）指不法份子圖以大量貨物掩飾走私私煙，林威杰（右）則謂不法分子圖以「走馬燈」方式進行走私。（蔡正邦攝）

他指出不法分子是以「走馬燈」方式進行走私，即把載有私煙的貨櫃轉運至多個國家或地區的自由貿易區，其間逐次增加或更換貨物內容，並在報關時作出虛報，以將私煙貨櫃運來香港，又刻意將私煙放在貨櫃最深處、並以大量日常生活雜貨作掩飾，圖增加調查難度。

林威杰亦提到，搜獲的私煙中包括一些海外流行的香煙牌子、印有海外的健康忠告，不排除有人試圖將它們重新包裝再走私往海外，估計是次截獲的私煙中約3成將供應海外市場。

海關指部分私煙是外地流行牌子，估計不法分子會將它們重新包裝後轉運海外。（蔡正邦攝）

他透露今年至今海關已截獲6.5億支私煙，是去年同期約9成，市值共約22億元、應課稅15億元，強調海關將於聖誕新年的物流旺季加強打擊走私，並重申任何人如處理、管有、售賣或購買私煙，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。