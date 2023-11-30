元朗無牌酒吧激戰內情　被捕15人涉3黑幫　21歲新義安男連釀打鬥

元朗兩間位於工廠的樓上酒吧於11月25及26日分別發生爭執打鬥事件，事發影片在網上瘋傳，其中一條影片可見一名紋身漢被壓倒扯衫拳打，多人「觀戰」，有女子高呼：「揼佢，啱啦！」；另一影片中，一名疑是負責睇場的灰衣男左手執刀、右手持咪與人對峙，旁邊另有兩男持刀，元朗警區反三合會行動組根據情報及經深入調查後，目前已拘捕15人。

消息指，被捕的15人分別來自3個黑幫，年齡介乎16至66歲。據了解，發生打鬥事件的無牌酒吧分別位於元朗喜業街及宏業東街，分別由黑幫「和勝和」及「14K」管理，上周六（25日）凌晨6時許，疑有黑幫「新義安」背景的21歲姓鄭男子在喜業街酒吧飲酒期間，疑因「眼超超」問題與5名有荃灣黑幫「和勝和」背景的男子發生爭執，鄭男繼而遭拳打。

鄭男被打翌日（26日），他再到宏業東街一間樓上酒吧飲酒，其間再與7名荃灣黑幫「和勝和」的男子發生口角，鄭男遭拳打及用刀襲擊，2次事件均有有場人士拍下影片。涉影片在網上流傳後，據了解，15被捕人士包括「眼超超」的21歲姓鄭男子、13名疑有和勝和背景男子，以及1名有14k背景男子。



網絡流傳影片，顯示元朗一間酒吧內十多名男女爭執打鬥，當中有人持刀。一名灰衣男左手執刀、右手持咪與人對質。（網上影片截圖）

打鬥事件發生後，警方其後展開調查，並確定涉事13名男子的身份，並於今日（30日）持手令突撃搜查兩間涉事無牌酒吧，當時兩間酒吧內均沒有任何客人，警員於單位內搜出大量酒精液體、音響設備、幻燈機及骰盅等物品，並以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「毆鬥」兩罪，將38歲姓鄭及52歲姓鄧兩名無牌酒吧管理人拘捕，據了解52歲鄧男子有黑幫「14K」背景。

另外，警方亦於元朗及石籬多個住所單位及藏身處，以涉嫌「毆鬥」拘捕13名涉案男子，分別是21歲姓鄭、50歲姓潘、50歲姓李、37歲姓潘、66歲姓鍾、30歲姓黃、19歲姓李、18歲姓楊、16歲姓Singh、16歲姓陶、37歲姓陳及32歲姓吳男子拘捕，案件交由元朗警區反三合會行動組第一隊跟進。

網傳的影片可見，其中一條片可見一名灰衣男左手執刀、右手持咪，糾眾包括場內兩男，要求他們「解釋！解釋！」，又喝斥其他人：「咪X嘈呀！」旁邊兩名身穿黑外套和白恤衫的男子，同樣手持長刀。鏡頭外懷疑有異動，其中一名持刀男隨即衝向該處，影片結束。

另一條影片則見，一名紋身漢被壓倒在牆邊拳打及拉扯衣物，多人「觀戰」，有女子高呼：「揼佢，啱啦！」另有人叫道：「唔關事嘅行開少少呀吓唔該！」紋身漢其後被友人拉出，疑不忿被人圍毆，忿然脫去上衣，惟影片到此結束。兩段影片均未有交代事發原因及後續發展。