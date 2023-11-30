14歲輟學男為數千蚊販毒　累72歲父48歲母齊被捕　警檢$1600萬毒

14歲輟學男童被販毒集團招攬1個月，收取數千元報酬，將粉嶺皇后山邨住所闢作毒品儲存倉，結果被警方揭發，更連累72歲父親及48歲母親同被捕。警方其後再搗破葵涌一個由販毒集團租用的迷你倉，起獲大批海洛英。行動中檢獲的海洛英市值達1,600萬元。被捕男童已被暫控兩項販毒罪，明日（12月1日）於粉嶺裁判法院提堂，其父母則獲准保釋。警方強調對利用青少年販毒「零容忍」，現仍在積極調查案件，不排除有更多人被捕。



警方展示前日（28日）行動期間搜獲的海洛英，料市值達1,600萬元。（林振華攝）

毒品調查科高級督察唐為國表示，人員經深入調查及情報分析後，前晚（11月28日）於粉嶺皇后山邨截查一名14歲姓高的男童，在其身上和住所房間內共搜出合共19磚海洛英，共重約6.65公斤，遂將他連同72歲、報稱清潔工的父親，和48歲姓陳、報稱地盤工人的母親拘捕。警方亦突擊搜查了一個位於葵涌一工廠大廈、相信是被販毒集團租用的物流公司迷你倉，並於3個大膠箱內搜出共40磚海洛英，共重14公斤。

唐為國透露，男童將被暫控兩項「販運危險藥物」罪，明日於粉嶺裁判法院提堂，初步相信他被販毒集團招攬了約一個月，以數千元的報酬協助集團存放和送毒品，又指警方仍在積極調查案件，特別會針對招募年輕人販毒的毒販，不排除有更多人被捕。

毒品調查科高級督察唐為國強調，未成年人士犯法仍需獨力負上刑責，呼籲年輕人切勿輕信販毒集團的花言巧語。（林振華攝）

他重申，未成年人士犯法一樣要獨力負上刑責，販運危險藥物有機會被判處終身監禁，呼籲年輕人切勿輕信販毒集團的花言巧語，被快錢或其他原因引誘導致前程盡毀；家長亦應多加留意和關心子女，並向他們灌輸正確價值觀，以免被毒販有機可乘 。

他亦直斥販毒集團利用青少年「搵快錢」心態、招攬或利誘他們販毒的做法，是將風險轉嫁到青少年身上，屬罪加一等，法庭可根據《危險藥物條例》第56A條，向利用青少年販毒的毒販加刑。