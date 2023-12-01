中大研究生宿舍26歲男子廁所內昏迷　當場不治

今日（12月1日）上午7時11分，大埔馬料水環迴東路中文大學賽馬會研究生宿舍的保安員報案，指發現一名男子於廁所內鎅手，救護人員到場經檢驗證實事主已告身亡。警方經調查證實死者姓李26歲，案件列作「屍體發現」處理。據悉，死者是來自內地的博士研究生，並沒刀傷，惟近日曾向同學透露心臟不適，其暈倒原因有待進一步了解。



一名男子於中大賽馬會研究生宿舍的廁所內暈倒不治。（蔡正邦攝）

據悉，死者是中大電機工程系的博士研究生，去年8月來港讀書，至今年4月搬入學生宿舍，有自己獨立房間，與同學關係友好。今早約6時，有同學上廁所時見到廁格反鎖，於罅隙望入見到地面有隻手，懷疑有人暈倒，於是通知保安員報警。

警方及救護員到場後，見事主坐於廁所地上，身上無任何表面傷勢，但有流鼻血，現場沒有發現遺書。事主最近曾向同學表示心臟不適，案件無可疑，警方正嘗試聯絡死者家人跟進。

中大回覆查詢表示，今早7時許，中文大學研究生宿舍一座有一名男宿生被發現在廁格內不省人事，大學即時報警求助，警方及救護人員到場後，證實該宿生已離世。經初步了解，死者身上沒有明顯傷痕，確實死因有待警方作進一步調查。死者為內地研究生，大學就這不幸事件感到十分哀傷，現正聯絡學生家人，並將盡力提供適切的協助。