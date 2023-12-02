有片︱荃灣福來邨辦館2歲貓咪「樂樂」被抱走　老闆娘促盡快歸還

荃灣福來邨出現偷貓賊，永泰樓地下一間辦館飼養的2歲大虎紋貓「樂樂」，於周三（11月29日）被一名男子抱走。老闆娘憂心愛貓下落，連日來在福來邨一帶尋找不果，今日（2日）報警求助。閉路電視拍攝到，偷貓賊進入辦館一分鐘便抱走貓貓。老闆娘指飼養的另一隻貓也因為「樂樂」失蹤茶飯不思，呼籲偷貓賊盡快交回。



「樂樂」深得主人和街坊愛護，但於周三被人抱走。（林澤鋒攝）

從辦館的閉路電視可見，懷疑偷貓男20至30歲，戴眼鏡，穿著深色上衣、短褲和波鞋。周三上午11時11分，他進入士多約1分鐘後，抱着「樂樂」步出。當時「樂樂」曾掙扎跳落地，但隨即被他抓起抱在懷中，最後施施然往店舖右方離去。

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貓主即老闆娘陳太指，「樂樂」2歲大，由牠2個月大起飼養至今。「樂樂」性格溫純，深得家人和街坊喜愛，平日街坊出入也與牠逗玩，因此習慣放養，只是玩太長時間的話，「樂樂」不耐煩，便會把牠放入籠。事發當日「樂樂」進食後失去蹤影，其後獲徍坊通知目擊被人抱走。陳太說：「有街坊同我講『你隻貓畀個男人抱走咗』，我就即刻跑出嚟」但已杳無蹤影。

陳太說，「搵咗（「樂樂」）幾日，成個福來邨都搵過」也沒有發現，與「樂樂」一同飼養的貓咪「呢幾日冇晒心機，唔肯食嘢，好唔開心」，她促偷貓賊盡快歸還「樂樂」。

陳太促偷貓賊盡快歸還「樂樂」。（林澤鋒攝）

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