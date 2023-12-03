36歲陳俊希離開天水圍寓所失蹤一天　於元朗十八鄉路尋回

36歲男子陳俊希昨日（2日）上午約9時離開天水圍俊宏軒後便告失蹤，其妻子同日向警方報案。《香港01》接觸到失蹤者的妻子馮小姐，她表示，丈夫上午9時離開寓所後，一直至上午11時仍有聯絡，惟下午2時再次聯絡丈夫不果，丈夫手提電話已熄機，而Whatsapp最後上線時間停留在11時50分，後來她擔心丈夫失蹤，於是報案。馮小姐指，嘗試登入Apple ID 查看，以尋找更多線索，卻未能成功。她說，昨日丈夫出門前未有異樣，但感覺他最近手頭較緊，據了解他曾向朋友求助，但未有與她就相關事宜商談。



搜救人員今日（3日）早上到大埔新娘潭搜索，至11時17分停止動員。陳俊希在元朗十八鄉路被尋回，他沒有受傷，清醒被送往博愛醫院作檢查。。

36歲陳俊希離開天水圍寓所告失蹤，疑最後新娘潭出現，消防搜索。（警方提供）

事主身高約1.69米，體重約65公斤，中等身材，尖面型，黃皮膚及蓄短啡髮。他最後露面時身穿深藍色長袖外套、黑色長褲、黑色鞋及攜帶一個黑色斜揹袋。警方發現陳俊希最後行蹤位於大埔新娘潭路，消防員、民安隊及警方在場搜索。今日（3日）上午11時17分，陳俊希在元朗十八鄉路被尋回。

翻查資料，陳俊希曾在2022年1月9日一度失蹤，後來於新娘潭路尋回。問及丈夫與新娘潭路有何聯繫，馮小姐指，2人育有兩個小朋友，唯一聯繫是丈夫曾帶小朋友到大尾篤踩單車。

事主家屬在網上呼籲市民提供陳俊希的消息，事主當日駕駛Hyundai私家車，最後出現地地方在元朗、天水圍、粉嶺皇后山及大埔新娘潭。警方呼籲，任何人如曾見過或有事主的消息，請致電3661 1680或3661 4700與元朗警區警署，或與任何一間警署聯絡。

事主家屬在網上呼籲市民提供陳俊希的消息，事主當日駕駛Hyundai私家車，最後出現地地方在元朗、天水圍、粉嶺皇后山及大埔新娘潭。（網上圖片）