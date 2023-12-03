李鄭屋邨單位遍地垃圾傳惡臭揭BB獨留家　鄰居：臭味持續咗好耐下

昨日（2日）長沙灣李鄭屋邨保安上門追租時揭發一宗疏忽照顧兒童案件，一名7個月的大男嬰遭獨留在家，救護車將他送院治理。單位衞生環境惡劣，傳出惡臭，男嬰的22歲周姓父親其後被捕。今日（3日）《香港01》記者到現場了解情況，涉事單位無人在內，有爆門痕跡、大門敞開，單位非常混亂，桌上遍布雜物，衣服、水壺、空膠樽等，地下亦看見膠袋、使用過的紙巾、尿片，旁邊亦擺放了一張嬰兒床，單位傳出貓屎及尿味。



鄰居鄧先生表示，不認識對面單位住戶，但經常聞到有臭味、酸餿味及貓味，「臭味持續咗好耐下。」，但他沒有向房署要求跟進。他指，有時聽到單位內有嬰兒的哭喊聲，但未親眼目睹有人抱嬰兒出門。另一鄰居黃先生表示，知道涉事單位內有一個年輕男子及一個身材豐腴的女子同住，但不知道單位內有小孩，又指「（間屋）亂七八糟喎！」



昨日（2日）保安上門追租時揭發一宗疏忽照顧兒童案件。

據了解，涉事單位的登記戶主為一對姐妹，而妹妹現居粉嶺的院舍，由社署監管，故現時由胞姊帶同7個月大兒子居住。由於單位戶主拖欠多個月租金，保安員曾多次登門尋人追租，但單位大門及鐵閘上鎖，無人應門。

直至昨日上午，保安員再次上門尋找女戶主，當時單位大門與鐵閘緊閉及鎖上，屋內曾傳出嬰兒喊聲，但保安員拍門後因無人應門，只好離開。及至下午4時許，保安員再上門，發現單位大門虛掩但鐵閘上鎖，嬰兒喊聲仍持續，他從門縫間探頭查看，發現單位客廳中間放置一張嬰兒床，床上有一個嬰兒，惟沒有其他人在屋內，於是報警求助。

警方封鎖涉事單位及樓層走廊調查，現場傳出濃烈臭味。（陳浩然攝）

消防及警方到場將鐵閘鎖剪爛，救出該名約7個月大的男嬰，他沒有表面傷勢，但身體瘦弱，遂將他送往明愛醫院接受治療。警方其後與男嬰母親取得聯絡，她承諾會到醫院接回男嬰，惟遲遲未現身。最終，男嬰的父親現身助查，被警方以涉嫌虐兒拘捕。案件交由深水埗警區刑事調查隊第二隊負責調查。

愛護動物協會人員亦奉召到場檢查貓隻情況，初步證實單位內飼養了一頭雄性英國短毛貓，年齡不詳，但相信不涉及虐待動物，其後已收隊離開，未有帶走貓隻。

社會福利署發言人表示有關父母和男嬰並不是社會福利署社工的跟進個案，但社工會了解他們的情況，並按其福利需要提供適切協助。