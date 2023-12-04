大帽山放煙火拍婚照片瘋傳　警與漁護嚴打　另一情侶照辦煮碗斷正

環保團體「綠惜地球」上月底在facebook上載一條由行山客拍攝及提供的短片，指在大帽山行山時發現有人拍攝婚紗相，疑為營造氣氛及效果，手持點燃了的煙火，拍片者與同伴即時高呼：「小心山火喎.....好危險㗎......睇住火燭喎.....走唔切死人㗎喎。」

警方今日（4日）表示，警方及漁農自然護理署留意到網上片段，兩部門隨即加強在大帽山郊野公園範圍內巡查。本月1日下午，漁護署人員發現一男一女懷疑燃放煙花，隨即上前調查及通知警方。警方在場檢獲懷疑「仙女棒」，以涉嫌「藏有煙花或爆竹」及「非法使用煙花或爆竹」，拘捕該兩名分別25歲男子及28歲女子，兩人獲准保釋候查。如有充分證據，漁護署亦會根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章）檢控涉案者。據了解，兩名被捕人為情侶關係，當時亦正在拍攝婚紗相。



警方及漁護署得悉有人疑在大帽山郊野公園內非法燃放煙花後，隨即加強在該郊野公園範圍內巡查，漁護署人員12月1日巡邏期間，發現一男一女懷疑燃放煙花，警方接報經調查後拘捕涉案男女，圖為案中檢獲的證物。（警方提供）

警方強調，燃放煙花爆竹不但觸犯法例，更會危害人身及財物的安全，呼籲市民切勿以身試法。根據香港法例295章《危險品條例》，任何人如非法製造、儲存、運送或使用任何危險品包括煙花爆竹，一經定罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。

警方及漁護署得悉有人疑在大帽山郊野公園內非法燃放煙花後，隨即加強在該郊野公園範圍內巡查，漁護署人員12月1日巡邏期間，發現一男一女懷疑燃放煙花，警方接報經調查後拘捕涉案男女，圖為案中檢獲的證物。（警方提供）

漁護署重申，根據《郊野公園及特別地區規例》（第208A章），只可在郊野公園範圍內指定露營地點或指定燒烤地點生火或用火；任何人在郊野公園內非指定地點生火及用火，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5000元及監禁一年。漁護署呼籲市民切勿在郊野公園違例生火，以免破壞自然環境，以及對自身和其他郊遊人士造成危險。

綠惜地球上月在facebook上載長約42秒的片段，見到有人在郊野拍攝婚紗照，拍攝團隊有成員在「新人」背後燃放手持煙火，有行山人士見狀喝止並表示要通知漁護署。綠惜地球斥點燃煙火者無知且自私，除了在香港未經許可燃放煙花/煙火屬違法外，涉事者亦完全漠視近日天氣乾燥、現場長滿長草，憂火舌容易會引起山火。漁護署其後確認事發地點屬於大帽山郊野公園範圍，指接獲傳媒查詢後已在該處張貼警告，提醒市民有關郊野公園生火管制，並會繼續跟進事。

▼上月大帽山新人持點燃煙花拍攝婚紗照情況▼

