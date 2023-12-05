海關拘兩外籍女體藏$200萬可卡因　今年99名航空客被捕檢$2.2億毒

海關破獲一宗體內藏毒案。關員前日（3日）在機場替兩名由法國巴黎抵港的外籍女子清關，其間發現她們只攜帶少量個人物品，酒店預訂資料和報稱逗留日數亦不相符，引起關員疑心，於是將她們帶到醫院進行體內檢查。經醫生檢查後，證實二人體內均藏有異物，隨即將她們拘捕，二人分別為58歲及41歲。

截至今午1時許，二人已從體內排出228粒、共重1.8公斤懷疑可卡因，市值200萬元。經醫生檢查後，相信仍有懷疑毒品尚未排出，涉案毒品總量或比現時公布多。二人將繼續接受醫學觀察，並且將被落案起訴各一項販運危險藥物罪，明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。



兩名外籍女子已從體內排出228粒、共重1.8公斤懷疑可卡因，市值200萬元。（翁鈺輝攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任何健麟表示，今次案件兩名旅客由歐洲國家抵港，為同類案件比較罕見。連同今次案件在內，海關在今年2月全面恢復通關以來，共破獲74宗航空旅客販毒案，共拘捕99人，檢獲毒品超過232公斤，市值2.2億。當中25名被捕人士利用人體藏毒，關員在過去一個月共拘捕11名涉及人體藏毒的空運旅客，占本年度整體涉及人體藏毒約44%，檢獲毒品超過10公斤，總值約1200萬元。

海關將會緊密留意國際販毒趨勢，適時調整執法策略，根據風險管理原則，重點揀選來自高風險旅客作清關檢查，從源頭打擊毒品。海關重申，《危險藥物條例》列明販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。