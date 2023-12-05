油塘火警｜七旬翁健康轉差需住安老院圖輕生　社工促改善安老服務

油塘高怡邨高志樓一單位今早（5日）起火，一名行動不便的71歲獨居翁，近月健康情況轉差，被建議入住安老院，他疑因病困擾自焚輕生，導致三級燒傷命危。有社工表示，基層獨居長者易有孤獨感，經濟能力不強，且獲得的支援及資源少。根據死因庭公布的數據，長者輕生率高，男性自殺率尤甚，但他們對社區照顧服務權益意識薄弱，而安老服務宣傳不足，亦對院舍存有恐懼，各種困擾下，或令他們選擇了結生命。她們認為政府除了加強宣傳外，亦不應只依賴關愛隊的服務，因義工未必能為長者提供完整的支援服務，促政府盡早建立跨部門中央資料庫，找出地區中的隱蔽長者，由專業人士盡快介入，讓外展服務可針對性地提供支援，為長者重建社會聯繫及生活目標，走出困境。



男事主三級燒傷，送往伊利沙伯醫院搶救後，情況危殆。

命危事主姓王（71歲），獨居於高志樓20多年，已退休；他患有高血壓及糖尿病，日常須以工具協助步行，並要定時往聯合醫院就診，有社工跟進。今早事發後，警方尋獲事主的68歲前妻及社工了解，獲悉他的行動能力自上月起開始變差，建議入住老人院。據了解，事主沒有領取綜援，亦沒有購買任何保險，不排除不堪病魔折磨，「自焚」圖了結生命。

香港社區組織協會社區組織幹事阮淑茵指，由於獨居長者缺乏關心，會容易鑽牛角尖，根據死因庭公布的數據，長者自殺率高，尤以男性為甚，但長者服務多以女性為主，令隱蔽男性缺乏支援。

她促請政府盡早建立跨部門中央資料庫，先以公共屋邨為試點，整合出隱蔽雙老，讓外展服務能更具針對性，並由專業人士為長者進行評核，確定他們的風險指數，作出相應的支援，然後再將資料庫發展至私人屋苑、舊樓等。這樣有助專業人士為長者重建社會聯繫及找回生活目標。

關注家居照顧服務大聯盟組織幹事鄧穎怡亦指出，政府對安老服務宣傳力度不足，長者社區照顧服務的系統過於複雜及散亂，不少長者對自己可享有的社區照顧服務權益意識薄弱，加上教育水平未必很高，難以理解過多資訊，以致他們不懂得申請安老服務。同時，不少長者對院舍感恐懼，「有得揀都唔想入」，或者寧願輪候數年時間入住津院，反映私人院舍的服務質素仍令人有所疑慮。

+ 2

她呼籲政府加強宣傳工作，包括在最易接觸或聯繫長者的地方，例如門診、醫院等多張貼海報，在免費電視台多加入安老服務的宣傳。同時，政府應考慮再加強監管私人院舍，甚至進一步修例，以改善院舍服務質素，從而減少長者對入住院舍的恐懼感。最後，她提出需要有專業人士的評估，才能有效找出長者潛在問題，並作出相應支援及服務轉介，政府不應只依賴關愛隊的義工服務。

火警發生於今早（5日）約8時，油塘高怡邨高志樓一單位起火，消息指當時71歲事主面部朝上躺於睡房床上，下半身着火，其後半昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，初步證實3級燒傷。機電署派員調查後，相信火警並非由電力引起；消防則認為有可疑，據悉事主獲救後曾表示「想燒自己」；警方將案件列「企圖自殺」跟進，重案組亦接手調查。

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288