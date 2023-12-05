港鐵MMA．有片｜兩漢座位問題爭執　踩人叉頸出拳扭作一團同被捕

港鐵九龍塘站今晨（5日）出現「車廂MMA」，兩男乘客疑因座位問題釀打鬥。《香港01》接獲讀者提供資料及影片，指一名藍衣壯漢及一名頭戴鴨舌帽的男子發生爭執後，壯漢先一腳踩向對方腳部，對方怒極還擊，連環拳擊其額頭兩下，現場一片混亂，後來再有另一名男乘客「參戰」，用手用力按壓着壯漢的嘴巴，聲稱是想要制止打鬥。多名目擊事件的乘客做「和事佬」勸交，連稱「而家又唔係殺父仇人，坐一陣咋嘛」。雙方被分開後，氣氛仍然緊張，壯漢疑心有不甘，舉機拍攝戴鴨舌帽男及該名男乘客的大頭照，男乘客一度奪走其手機，再引發一輪罵戰。事件最終驚動警方，以涉嫌「公眾地方打架」拘捕兩名男子。



兩名中年漢疑因座位問題起爭執，其後繼而動武。（讀者施先生提供）

事發於今日（5日）上午7時16分，警方接獲報案指兩名分別48歲及45歲男子在港鐵車廂內打架。警方到場後相信有人因座位問題爭執，並於東鐵線九龍塘站、往樂富方向月台，以涉嫌「公眾地方打架」罪拘捕兩人，其中一人報稱心口痛及有抓痕，二人均被送往伊利沙伯醫院治理。港鐵則回覆查詢指，港鐵職員收到通知有乘客發生爭執。車站職員到場後，見到有兩名男乘客爭執，並嘗試勸止他們。警方到場後，事件交由警方跟進。

綜合讀者報料及影片，該名藍衣壯漢先踩向鴨舌帽男腳部，對方不滿回腳反擊，然後一手抓着壯漢頸部，另一手拳打額頭兩下。混亂期間，另一名男乘客突然上前「參戰」，用力按壓着壯漢的嘴巴及眼部。

其他乘客見狀勸交稱「好啦、好啦」、「唔好再打啦」，有人又質疑鴨舌帽男與該名男乘客為同行人士，稱「兩個打一個」，但男乘客反駁﹕「我無郁手喎，我撳住佢咋」，其後亦被勸退。最終打鬥雙方被分開，有和事佬繼續出言勸喻﹕「而家又唔係殺父仇人，坐一陣咋嘛。」

壯漢疑心有不甘，舉起手機拍攝鴨舌帽男的大頭照，他一度用手掩臉稱「你唔好影啦」，壯漢鏡頭之後轉向該名出手男乘客，結果遭奪走手機，兩人怒目相向，再度引發一輪對罵，最終獲還手機。最終，壯漢報警求助，眾人到達九龍塘站後離開車廂，待警察到場處理。