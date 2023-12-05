鰂魚涌城巴火・有片｜燒臘店師傅滅火筒助救無果：係咁燒無能為力

今午（5日）一輛城巴於鰂魚涌太古坊對開起火，車尾陷入火海，巴士乘客急疏散，幸無釀傷亡。事發時讀者梁先生拍到附近一間燒臘店職員持滅火筒撲救，《香港01》亦尋獲該名救火職員，他謙稱只是「舉手之勞」，又憶述車火由內部燒出，最後無功而還，「係咁燒，無能為力啦！我哋盡咗力啦！」



燒臘店黎師傅表示協助救火只是「舉手之勞！」（梁偉權攝）

燒臘店黎師傅受訪時表示，事發時見到涉事巴士停低，車尾引擎起火，且愈燒愈烈，老闆呼叫：「我哋有滅火筒呀喎！幫下手啦！」黎師傅聞言即匆忙拿滅火筒救火，惟火勢從巴士內部燒出，火舌不斷跌下，一發不可收拾，最終巴士被大火吞噬，「滅火筒噴唔到入（巴士）裏面，20秒啦（救咗）！支滅火筒用到咁上下，係咁燒，無能為力，我哋盡咗力啦！」他曾擔心發生爆炸，初時衡量過危險較低，惜最終亦要徹退，「都係舉手之勞！」

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另外，讀者梁先生當時剛在上址附近午膳後離開，回家途中發現有人圍觀，查看下發現巴士起火，即見燒臘店職員協助撲救，「巴士下面有啲火，見到嗰間舖（燒臘店）有個人拎住個滅火筒衝出去！」當時巴士上已沒有乘客，梁先生近距離目睹車火亦不覺擔心，「第一次見到，但都冇大太擔心！」

燒臘店黎師傅持滅火筒協助撲救。（讀者梁先生提供影片截圖）

事發於今午（5日）約1時38分，一輛82號城巴沿鰂魚涌英皇道東行，至太古坊濱海街對開時車尾起火，火勢猛烈，幸無人受傷。城巴回覆《香港01》查詢時表示，事發時12名乘客安全疏散；涉事巴士車齡6年，通過既定驗車程序，城巴會與車廠聯絡，全方位調查事故成因。