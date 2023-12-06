元朗挖泥車墮魚塘｜死者租魚塘自娛　疑無牌駕挖泥車做翻新工程

元朗攸壆路昨晚（5日）發生挖泥車墮魚塘意外。66歲姓楊男子疑駕駛挖泥車期間，意外連人帶機跌入魚塘被困。消防派出潛水車及蛙人搜救，及後用吊臂車將挖泥車吊起救出事主，但當場證實死亡。

消息指，死者與妻子育有一子，在大埔區居住。他曾為五金工程店的東主，退休近15年，近年向友人租用上址一幅約5萬平方呎的私人土地及魚塘消閑自娛，平日用來釣魚及宴請朋友進餐之用。事主亦於一年前以9萬元購入一部挖泥機用作翻新魚塘，購入100份混凝土（每份兩噸重）作翻新工程，據知他每周有五日會返回上址做翻新工程，然而卻沒持有合資格牌照操作挖泥機。

據知，事主昨日相約友人共晉午餐，惟友人有工作在身婉拒，其後致電事主無人接聽，心感不妙，至6時許友人到魚塘尋人，發現事主駕駛的挖泥機整部反轉跌入魚塘，連忙報警。



據了解，魚塘約2米深，現場無打鬥或掙扎痕跡，只有一條鐵鏈將混凝土及挖泥機連繫。意外相信因事主操控挖泥機搬移混凝土時，挖泥機失去平衡翻側掉落魚塘，事主被困挖泥機內失救至死。案件暫時沒有可疑，將交由元朗警區雜項調查隊負責調查。

今早（6日）記者重返現場，挖泥機仍在魚塘中。

警方經調查後稱，本周二（5日）傍晚6時29分，接獲66歲姓楊男子的朋友報案，指元朗攸壆路有挖泥車意外跌入漁塘，懷疑負責操控的楊男仍被困車內，消防接報到場救起楊男，現場證實死亡，警方將案件列作「屍體發現」處理。

元朗大生圍有挖泥車跌入魚塘，一名男子失蹤，消防到場搜救。（王譯揚攝）