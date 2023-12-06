荃灣23歲男疑欠200萬波債遭圍毆　擒窗逃走墮樓傷　警拘1人緝同黨

今日（6日）清晨一名男子在荃灣柴灣角街一工廈墮樓，受傷送院。警方調查後發現事主疑欠下200萬元賭波債務，與3名男子在單位內爭執，其間被對方襲擊，他逃走躲避時意外從單位跌落平台，事後警方拘捕一名33歲男子，另兩名同黨在逃。



警方在場調查事件。（黃偉民攝）

事主姓何23歲，眼角受傷、左邊額頭及嘴部流血、左臂骨折，清醒被送到瑪嘉烈醫治理。被捕男子姓劉33歲，目前扣留警署調查，正通緝其餘兩名同黨。消息指，事主疑欠下約200萬元賭波債，昨晚（5日）深夜被數名債主帶到荃灣裕豐工業大廈一個單位追數，事主稱無錢還債後即被打，他爬出窗口逃走時意外墮棲，途人發現後報警，事主清醒送院。警方其後到涉事單位調查，拘捕應門的劉姓男子，調查期間更發現劉因欠交罰款而被通緝。

警方接獲途人報案，指發現事主倒臥於柴灣角街35至45號裕豐工業大廈的平台，懷疑他由從高處墮下。救護員到場時事主清醒，被送往瑪嘉烈醫院治理。警員登樓調查，於一單位拘捕劉，他涉嫌襲擊致造成身體傷害；警方調查得悉事主與劉及另兩男子因金錢問題爭執，其間事主被三人用手襲擊，他逃走期間意外從單位墮下至平台。案件由荃灣警區刑事調查隊第六隊跟進。