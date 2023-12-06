筲箕灣金華街57年唐樓墮石屎毀的士　屋宇署：兩月前發外牆修葺令

今日（6日），下午1時許，筲箕灣金華街21號至23號一棟唐樓外牆有石屎剝落，有一塊約180毫米乘80毫米的石屎墮下，撃中一輛停泊於路邊之的士，的士車尾擋風玻璃被擊穿一個大洞，玻璃碎跌入車廂；石屎碎片亦散落一地，幸無人受傷。警方圍封現場調查意外起因。據了解，石屎從約10米高跌下。屋宇署亦有派員了解事件，並回覆《香港01》查詢指出，兩個月前已就該大廈的外牆，向發出大廈業主立案法團修葺令。



屋宇署回覆《香港01》查詢表示，今日（6日）筲箕灣金華街21及23號大廈外牆有石屎剝落，署方接獲警方通知後隨即派員到上址視察，發現金華街21至23號一幢商住大廈對出的路面上有批盪碎片，面積約180毫米乘80毫米。屋宇署人員檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但未能確定該碎片脫落的位置。為安全起見，受影響的範圍暫時圍封。屋宇署亦要求該大廈業主立案法團（法團）安排承建商於有關位置豎設臨時保護措施。

筲箕灣金華街21號一棟唐樓外牆有石屎墮下，撃中一輛紅的，其車尾擋風玻璃被擊穿一個大洞。

大廈7年前收驗樓驗窗通知 擬明年檢驗樓宇公用部分

屋宇署指，上址大廈樓齡約57年，署方於本年10月已就樓宇的外牆向有關法團發出修葺令，並會繼續要求法團盡快進行維修，以遵辦有關修葺令。該大廈為強制驗樓計劃及強制驗窗計劃的目標樓宇，署方於2016年8月向法團發出強制驗樓通知及強制驗窗通知，着令其為大廈的公用部分及窗戶進行訂明檢驗及（如有需要）訂明修葺。署方亦曾於2017年8月及2018年4月向法團發出警告信。

其後，法團於2019年向市區重建局（市建局）申請參加成為「樓宇更新大行動2.0計劃」的第一類別樓宇。市建局於2020年12月向法團發出原則上批准通知。署方知悉市建局一直協助法團籌組相關檢驗及維修工程，而法團亦表示會於本月透過「招標妥」委聘註冊檢驗人員，並將於2024年初展開樓宇公用部分的訂明檢驗。屋宇署會繼續與法團跟進有關強制驗樓通知的遵辦情況。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有可能負上刑事和民事法律責任。