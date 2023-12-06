海關機場破兩毒品案檢$70萬毒品　兩男分別涉行李及體內藏毒被捕

香港海關昨日（5日）在香港國際機場破獲兩宗旅客販運毒品的案件，檢獲約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約500克懷疑可卡因，估計市值共約70萬元，並拘捕兩名抵港男旅客，兩人分別涉嫌在寄艙行李及體內藏有涉案毒品。



海關在一名從印度抵港男旅客的寄艙行李夾層內，檢獲約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約180克懷疑可卡因。（海關提供）

海關人員昨日在機場，為一名從印度德里飛抵本港的27歲男子清關時，發現其寄艙行李的夾層內，藏有約3.4公斤懷疑大麻樹脂及約180克懷疑可卡因，遂將他拘捕。他已被捕一項販運危險藥物罪名，明日（7日）在西九龍裁判法院提堂。

另一名48歲男子昨日從法國巴黎飛抵本港，清關時關員懷疑其體內藏有毒品，他被送院經醫生檢查後確認體內藏有異物，海關隨即拘捕該男子。截至今午（6日）5時，被捕男子已從體內排出23粒共重約320克的懷疑可卡因。海關正繼續調查案件。

一名從法國抵港的男旅客涉嫌體內藏毒，他被捕後已排出23粒共重約320克的懷疑可卡因。（海關提供）

海關表示，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。