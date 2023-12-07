旺角報失的士現荃灣山邊　警檢4利刀拘2勝和男　涉運武器用於打鬥

警方昨日及今日（6至7日）一連兩天偵破一宗以失車運載武器的案件，共拘捕2名男子，相信已制止相關黑社會活動。新界南總區反三合會行動組人員據情報深入調查後，昨日傍晚於荃灣大欖涌引水道緩跑徑山邊，發現一部無人市區的士停泊，認為有可疑，調查後證實是一輛在旺角被盜的失車。探員埋伏監視後，在晚上約10時20分，拘捕一名準備登上該的士的44歲本地男子，在他身上搜出的士車匙，經搜查後在的士車尾箱內發現4柄已開鋒的利刀。



警方昨日及今日（6至7日）一連兩天偵破一宗以失車運載武器的案件，共拘捕2名男子，其中一名涉案男子帶署時身穿棉褲及腳踏拖鞋。（警方提供）

警方調查後發現，涉事的士於上月19日在旺角被盜並已報失，搜出的利刀則懷疑將被用作打鬥，該名男子涉嫌「藏有攻擊性武器」、「未獲授權而取用運輸工具」及「串謀傷人」被捕。警方經進一步調查後，今日中午約12時再於青衣一個住宅單位以「串謀傷人」拘捕另一名49歲本地男子，涉嫌參與策劃利用有關武器作打鬥。

據了解，兩名被捕人士分別是49歲、綽號「西瓜」的男子，以及其44歲門生「阿滿」，兩人有荃灣勝和背景，追隨大佬「大袋健」。他們雖然正策劃打鬥，但尚未實行，警方仍在調查他們計劃打鬥的地點。

警方指，兩名男子均正被扣查，相信已成功制止黑社會暴力罪案及相關違法行為，又稱案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，重申絕不會容忍黑社會活動及相關暴力罪行，會繼續大力打擊黑社會犯罪活動。