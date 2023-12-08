販毒集團兩男落網　妻子母親女友同被捕　起109公斤K仔值$5400萬

警方過去兩日（6至7日）分別於鯉魚門和葵涌展開掃毒行動，共拘捕5名男女，當中包括兩名本地男子，其中一人為骨幹成員，其雙程證內地女友亦被捕；另一人的同住妻子、母親同樣被捕。行動期間，合共搜出約109.5公斤氯胺酮（K仔），市值約5,400萬元，兩名被捕男子明日將於觀塘裁判法院提堂。警方相信今次行動成功抓獲一個販毒集團的上下游成員，並成功堵截該批毒品流入本地市場。



警方過去兩日（6至7日）分別於鯉魚門和葵涌展開反毒品行動，共起出109.5公斤氯胺酮。（陳浩然攝）

警方毒品調查科警司譚威信表示，探員根據線報深入調查後，前晚約9時於鯉魚門一個公屋屋苑內截查一名可疑男子，在其身上搜出約1. 3公斤氯胺酮，人員其後押解該男子到其公屋住所，再在單位內搜出約18. 7公斤氯胺酮，遂以涉嫌販運危險藥物罪拘捕該名36歲男子，以及其同住的母親和妻子。

經初步調查後，警方發現該批約20公斤氯胺酮是由一個販毒集團的上游骨幹成員，於葵涌區交予該名被捕男子，最終以「順藤摸瓜」的方式鎖定該骨幹成員正匿藏於葵涌一間酒店，亦租用了附近的私人單位作毒品儲存倉。人員遂於昨日前往葵涌一酒店，拘捕作為販毒集團骨幹成員的34歲本地男子，以及同住的持雙程證內地女友，在房間內警員亦找出吸食毒品工具和曾吸毒的痕跡；同時警方亦搜查石蔭路一個私人樓宇的單位，再起出合共89.5公斤氯胺酮。

譚威信指，涉案販毒集團分拆成多層架構、並租用和不停轉換地方如公屋、舊式私人樓宇等作毒品儲存倉或中轉倉，企圖增加警方追查的難度。（陳浩然攝）

譚威信指，被捕5人中除36歲男子的母親和妻子獲准保釋外，另外3人正被扣查，兩名男子稍後將被控販運危險藥物罪，明日早上在觀塘裁判法院提堂。他稱涉案販毒集團分拆成多層架構、並租用和不停轉換地方如公屋、舊式私人樓宇等作毒品儲存倉或中轉倉，企圖增加警方追查的難度，而今次行動檢獲的氯胺酮均以「一袋袋」形式儲存，相信已成功堵截一大批氯胺酮流入本地市場。

他重申，濫用氯胺酮會產生連串身體毛病，如對腦細胞產生不良影響、上腹痛、泌尿系統等嚴重問題，故警方會繼續嚴厲執法，又呼籲酒店業界、物業管理公司及業主如留意到有人經常以短期租約頻繁轉換房間，或發現經常有陌生人進出單位，應向警方舉報。