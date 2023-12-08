車cam直擊｜土瓜灣婦「一拖三」過路　6歲仔遭貨van撞飛10米倒地

土瓜灣發生嚴重車禍。今午（8日）近4時半，一名6歲男童在新山道被一輛客貨車撞倒，頭部受傷，幸仍清醒，其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。案發一刻車cam片段在網上瘋傳，可見一名懷疑是非華裔女子手推嬰兒車過馬路，旁邊另有兩名幼童，但沒有拖緊。其中一童突衝過馬路，貨van駛至收掣不及將他猛撞；幼童當場飛彈10米倒地，毫無反應，貨van則扭左掃毀行人路2米欄始停低。

該名女子呆站兩秒後始反應過來，又棄下嬰兒車及另一名幼童，慌忙跑上前查看受傷小童情況；被遺於馬路中的小童一度推嬰兒車在馬路中心進退兩難，中途亦有其他車輛駛至，顯得極其慌張，險象環生。該名女子約20秒後才折返，將他們帶回行人路。而涉事司機亦有落車查看受傷小童傷勢。



男童突然衝過馬路，貨van疑收掣不及，將小童撞飛約10米。（小心駕駛－討論別人同駕駛態度）

警方表示，今日下午4時41分，一輛客貨車沿新山道往土瓜灣道行駛。至近土瓜灣道時，懷疑撞倒正在過路的男童，客貨車其後撞向約2米長的欄杆。人員接報到場，發現該名6歲非華裔男童頭部受傷，據悉他為巴基斯坦裔，他清醒被送往伊利沙伯醫院治理。經調查後，案件列「交通意外有人受傷—政府財物損毀」，涉事客貨車當時由35歲姓鄭男司機駕駛，暫無人被捕。