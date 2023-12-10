荃錦公路奪命車禍｜六旬死者為車房老闆　生前為電單車「發燒友」

荃錦公路今早（10日）發生奪命車禍，羅姓（60歲）鐵騎士越線猛撼一輛單層九巴並捲入車底，送院搶救後不治，姓譚（53歲）九巴男車長涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕。

死者舅仔向《香港01》透露，羅男生前是車房老闆，亦是「玩車多年的發燒友」，除會自行修車，空餘時亦會獨自駕駛鐵騎馳騁，已有多年經驗，故相信對方安全意識相當足夠，「唔會揸得好快」，不清楚為何發生慘劇。據了解，羅男於電單車界綽號「神童輝」，今早出事前曾「飊車」途經鹿頸，英姿被其他「發燒友」拍下，孰料不久後即天人永隔。



現場遺下大量血迹。

警方表示，案發於今早約11時半，一輛51號單層九巴沿荃錦公路往錦田方向行駛，途至近一涼亭時，一輛沿荃錦公路駛往荃灣的電單車失控撞向九巴；鐵騎士被捲入車底，頭、身體多處嚴重受傷，昏迷被送往仁濟醫院搶救後，中午12時24分證實不治。

九巴今早回覆查詢時表示稱，九巴一輛51線巴士駛至荃錦公路近觀景台時，對面線行駛的電單車懷疑失控，越線撞巴士車頭，電單車司機受傷送院後證實不治。九巴對事件感到難過，已派職員到醫院慰問死者家屬，並致以深切慰問。