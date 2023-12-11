竹篙灣車禍｜30歲死者正職工程師　兼職揸的士工作至深夜自炒亡

大嶼山今日（11日）凌晨約3時發生嚴重車禍，一輛的士沿竹篙灣公路西行，往香港迪士尼樂園方向行駛期間，在竹篙灣公路與欣澳道迴旋處失控，撞上路牌及路邊石壆，並在灌木叢中翻車。的士司機被困車內，重創昏迷，救護人員將他救出，隨即送院搶救，惟最終證實不治。據了解，死者姓周，30歲，正職為一名工程師，周末兼職的士司機，昨日（10日）早上9時起開始工作至深夜。



的士司機送院搶救不治。

+ 4

凌晨3時左右，一輛的士據報在竹篙灣公路近迪欣湖一個迴旋處失控，自炒後四輪朝天。消防員及救護員接報到場，發現的士司機昏迷，被困車內，獲救時受重傷且失去意識，由救護車昏迷送往北大嶼山醫院搶救。惟抵院後延至凌晨4時19分證實不治，死者的母親獲悉此事並趕到醫院。

警方在事發後發現迴旋處的一個路牌以及圍起迴旋處灌木叢的路邊石壆損壞， 相信死者駕的士沿著竹篙灣公路西行，往香港迪士尼樂園方向行駛，及後撞上路牌及路邊石壆，並在灌木叢中翻車。目前沒有人目睹事發經過。

據了解，死者是一名工程師，周末兼職的士司機。他昨日（10日）早上9時如常取的士上班，之後一直工作至深夜。他最近沒有生病。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。