30歲財務公司董事　慈正邨停車場泊車後捱斬中4刀　警緝在逃刀手

慈雲山發生斬人案。今晚（11日）8時15分，警方接獲一名男子報案，指自己在慈正邨二號停車場遭一名男子斬傷手，對方行兇後登上一輛私家車逃去。救援人員接報趕至，為事主包紮傷口，然後送往伊利沙伯醫院治理。警方在現場調查，並正追緝涉案疑犯，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第8隊跟進。據了解，疑犯年約30歲，案發時身穿深色上衣及深色褲。



慈雲山慈正邨停車場發生傷人案，男子泊好其Tesla後被人斬傷，警方圍封其座駕調查。（任葆穎攝）

警方表示，於11日晚上8時15分接獲一名姓林（30歲）男子報案，指在慈正邨停車場被另一名男子以一把長約30厘米的刀襲擊，原因不明，該男子其後逃去。人員接報到場，經初步調查，案件列「傷人」，交由黃大仙警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。事主手部受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方指，涉案疑人為一名年約30歲男子，案發時戴口罩及身穿深色上衣和深色長褲。

據悉，事主是一間註冊放債人公司董事，他表示不認識兇徒，並否認負債或與他人有結怨。事發時，他在2樓停泊其白色Tesla電動車後到後樓梯抽煙，突然遭兇徒用刀從後施襲，砍其手臂約4次，對方得手後即逃去。他負傷落樓報警求助。事主其後目擊一輛私家車高速駛走，懷疑疑犯乘車逃去。現場停車場梯間遺下一條血路，街外的欄杆亦染有血漬。

停車場地面遺下血迹。（任葆穎攝）